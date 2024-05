Drew McIntyre critica una lucha de Backlash: France

Ha terminado Backlash: France, donde Solo Sikoa y Tama Tonga vencieron a Randy Orton y Kevin Owens con ayuda de Tanga Loa, Bayley retuvo el Campeonato Femenil WWE ante Tiffany Stratton y Naomi, Damina Priest defendió el Campeonato Mundial de Peso Pesado de Jey Uso gracias a The Judgment Day, Bianca Belair y Jade Cargill se convirtieron en las nuevas Campeonas de Parejas frente a Asuka y Kairi Sane, y Cody Rhodes venció a AJ Styles para seguir siendo el Campeón Indiscutible.

DAMIAN PRIEST RETAINS. Great match, I need Jey Uso as World Heavyweight Champion though 😔#WWEBacklash pic.twitter.com/rahJufOmCD — Tribal Wrestling (@TribalMegastar) May 4, 2024

► La crítica de Drew McIntyre

Entre las cinco luchas atendemos a la victoria de Damian Priest sobre Jey Uso para retener el Campeonato Mundial de Peso Pesado para conocer que a Drew McIntyre no le sorprendió en absoluto nada de lo ocurrido. Así lo deja saber en redes sociales criticando todo del combate:

«Un campeón basura. Un retador basura. Unas tácticas basura. Un final basura. Una teatralidad basura».

BS Champ.

BS Number One contender.

BS Tactics.

BS Finish.

BS Theatrics. https://t.co/Sk68VEhH5T — Drew (@DMcIntyreWWE) May 4, 2024

Claramente no fue un combate espectacular pero parece que «The Scottish Warrior» se está dejando llevar por sus sentimientos. No olvidemos que él pudo haber sido el retador al título en este Premium Live Event. Veremos si lo consigue para King and Queen of the Ring, o para Clash at the Castle: Scotland.

¿Quieres saber más de Backlash: France?