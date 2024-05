Ha terminado Backlash: France, donde Solo Sikoa y Tama Tonga vencieron a Randy Orton y Kevin Owens con ayuda de Tanga Loa, Bayley retuvo el Campeonato Femenil WWE ante Tiffany Stratton y Naomi, Damina Priest defendió el Campeonato Mundial de Peso Pesado de Jey Uso gracias a The Judgment Day, Bianca Belair y Jade Cargill se convirtieron en las nuevas Campeonas de Parejas frente a Asuka y Kairi Sane, y Cody Rhodes venció a AJ Styles para seguir siendo el Campeón Indiscutible.

Entre las luchas, los títulos y demás ocurrido en el Premium Live Event, los fanáticos se convirtieron indudablemente en protagonistas. Ya lo habían sido durante el SmackDown la noche anterior, cuando algunos recibieron una alerta por el ruido excesivo en sus dispositivos móviles. Muchas veces se ha criticado al público de tal o cual evento por lo poco involucrados que estaban en la acción pero los franceses fueron todo lo contrario, ¡qué manera de gritar, animar, abuchear…!

The WWE Backlash France fans may be the greatest of all time. pic.twitter.com/ioNbpr73af

Ahora, hubo una persona a la que no le gustó su participación: Grayson Waller:

«Estos fans franceses realmente hacen que el evento sea sobre ellos mismos, muy egoístas».

These French fans really making this show all about themselves- very selfish #wwebacklash

— Grayson Waller (@GraysonWWE) May 4, 2024