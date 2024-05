Debuta Tanga Loa en WWE y ayuda a The Bloodline

En la primera lucha del evento premium Backlash France 2024, vimos un inesperado debut en WWE. El combate que calentó a los fans en la LDLC Arena en Lyon-Decines, France, fue la lucha por equipos entre Randy Orton y Kevin Owens ante Solo Sikoa y Tama Tonga de The Bloodline, en una Street Fight.

Y la lucha se desempeñó de gran forma, hubo mucha ofensiva y agresividad de parte de estos rivales que verdaderamente se odian. Y aunque al final, Owens y Orton lograron tener en bandeja de plata la victoria, algo muy interesante ocurrió.

El hermano de Tama Tonga, Tanga Loa, apareció y sacó al réferi del ring antes de que contara la tercera palmada ante la lona. Y atacó tanto a Orton como a Owens dándole con las escaleras metálicas. Solo Sikoa capitalizó todo el caos atacando a Owens con el Samoan Spike para llevarse la victoria por cuenta de espaldas.

Tanga Loa luchó en WWE como Camacho en su etapa anterior. Luego, empezó a llamarse como Tanga Loa y formó parte de BULLET CLUB en NJPW. Junto a Tama Tonga, su hermano, eran conocidos como los Guerrillas of Destiny y fueron múltiples veces Campeones de Parejas IWGP en NJPW. Veremos si usan este mismo nombre o no como equipo en WWE.

THE BLOODLINE continues to EXPAND at #WWEBacklash! pic.twitter.com/A3tvnzUWCk

— WWE (@WWE) May 4, 2024