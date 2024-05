A solo unas semanas de WWE Backlash France, el primer evento premium en vivo en suelo francés, WWE viajará a Arabia Saudita para WWE King and Queen of the Ring el 25 de mayo próximo. Evidentenemente, no hay luchas confirmadas todavía para este nuevo evento, pero se prevé que se dé la coronación de los nuevos reyes del ring en un torneo que iniciará en los próximos días.

► Cinco hombres, por ahora, buscarán convertirse en el próximo King of the Ring

Aún no se lleva a cabo los combates eliminatorios de King and Queen of the Ring; sin embargo, en el reciente WWE SmackDown surgieron los nombres de tres luchadores que ofiicalmente formarán parte. tanto Carmelo Hayes como LA Knight y Santos Escobar se sumarán a Drew McIntyre y Gunther en el torneo de King of the Ring.

Hayes apareció primero en la oficina del Gerente General Nick Aldis, donde expresó su deseo de «mantener ese impulso» ingresando al torneo King of the Ring. La semana pasada, Hayes fue seleccionado por SmackDown la semana pasada en la primera noche del WWE Draft. Si bien en ese entonces perdió en su lucha sin título contra el Campeón Indisputable WWE Cody Rhodes, Hayes parece firme en su búsqueda de la grandeza.

Por otra parte, LA Knight obtuvo una victoria sobre Angel del Legado del Fantasma durante el reciente programa de la marca azul. Después de su merecida victoria, Knight tomó el micrófono para anunciarse para el torneo King of the Ring. Escobar, indignado por lo hecho por LA Knight a su compañero, también aprovechó la oportunidad para declararse para el torneo de King of the Ring.

Por el lado femenil, nadie ha anunciado todavía su presencia en Queen of the Ring; sin embargo, este viernes se pudo conocer que los combates eliminatorios para King and Queen of the Ring, empezarán este lunes en WWE RAW.