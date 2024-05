Ha terminado Backlash: France, el Premium Live Event con mayor entrada de la historia de la WWE, donde Solo Sikoa y Tama Tonga vencieron a Randy Orton y Kevin Owens con ayuda de Tanga Loa, Bayley retuvo el Campeonato Femenil WWE ante Tiffany Stratton y Naomi, Damina Priest defendió el Campeonato Mundial de Peso Pesado de Jey Uso gracias a The Judgment Day, Bianca Belair y Jade Cargill se convirtieron en las nuevas Campeonas de Parejas frente a Asuka y Kairi Sane, y Cody Rhodes venció a AJ Styles para seguir siendo el Campeón Indiscutible.

Después del show, que tuvo a los fanáticos franceses totalmente emocionados no solo durante el mismo sino toda la semana, en la conferencia de prensa le preguntaron a Triple H por otras posibles ubicaciones y el mandamás habló de Italia, donde recientemente realizaron un evento no televisado

”En esta gira de los últimos días, Italia estaba bastante loca. Así que cuando llegue a casa, estaré atento a Italia”.

Triple H says he will be "looking heavily into Italy" as a potential place for a live event. #WWEBacklash pic.twitter.com/BvAd8z7E00

