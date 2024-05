CM Punk queda encerrado dentro de la sede de la WWE

Ha terminado Backlash: France, el Premium Live Event con mayor entrada de la historia de la WWE, donde Solo Sikoa y Tama Tonga vencieron a Randy Orton y Kevin Owens con ayuda de Tanga Loa, Bayley retuvo el Campeonato Femenil WWE ante Tiffany Stratton y Naomi, Damina Priest defendió el Campeonato Mundial de Peso Pesado de Jey Uso gracias a The Judgment Day, Bianca Belair y Jade Cargill se convirtieron en las nuevas Campeonas de Parejas frente a Asuka y Kairi Sane, y Cody Rhodes venció a AJ Styles para seguir siendo el Campeón Indiscutible.

► CM Punk, encerrado en la sede de la WWE

Uno de los protagonistas también, no del evento en sí mismo pero sí de su pre-show, fue CM Punk. El veterano hizo su regreso a la programación mientras se recupera de su lesión para analizar los combates y las rivalidades con Big E y Jackie Redmond desde la sede de la WWE en Connecticut. Todo fue bien hasta que el «Best in the World» se quedó encerrado en ella. Pero no como antaño cuando estaba bajo contrato y quería irse de la compañía sino que no sabía por dónde salir. Así que estuvo dando vueltas por el edificio esperando una solución.

Por ejemplo, estuvo haciendo ejercicio, admirando las fotos de otras Superestrellas como Roxanne Pérez y Trick Williams, o golpeando con los nudillos la estatua de André el Gigante en la ingle.

¿Quieres saber más de Backlash: France?