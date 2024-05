¡Seth Rollins cambia drásticamente de look!

Mientras está ausente de la programación de WWE, Seth Rollins ha cambiado notablemente su apariencia. Se desconoce cuál es el motivo y si su melena se encuentra bien escondida en la parte de atrás de su cabeza o dentro del sombrero pero el caso es que, como vemos en la imagen anterior, ha recortado casi completamente su barba y parece que también su cabellera. Esto parece demasiado drástico pero no tenemos por ahora otra imagen para comprobar si es cierto o no. ¡Alucinen!

Esta imagen en la que vemos al luchador de WWE con su esposa, Becky Lynch, la Campeona Mundial, corresponde al Derby de Kentucky.

Acerca de Seth Rollins supimos también recientemente que ha firmado un nuevo contrato con la compañía y que podría estar ausente de 2 a 3 meses.

Look who popped up on the red carpet. 👀@WWE’s Seth Rollins and Becky Lynch teased a special Wrestlemania announcement coming later today. pic.twitter.com/1uuroF6RJQ

— NBC Sports (@NBCSports) May 4, 2024