Apenas ha terminado Backlash: France, el Premium Live Event con mayor entrada de la historia de la WWE, donde Solo Sikoa y Tama Tonga vencieron a Randy Orton y Kevin Owens con ayuda de Tanga Loa, Bayley retuvo el Campeonato Femenil WWE ante Tiffany Stratton y Naomi, Damina Priest defendió el Campeonato Mundial de Peso Pesado de Jey Uso gracias a The Judgment Day, Bianca Belair y Jade Cargill se convirtieron en las nuevas Campeonas de Parejas frente a Asuka y Kairi Sane, y Cody Rhodes venció a AJ Styles para seguir siendo el Campeón Indiscutible.

Mientras el mismo transcurría, Triple H estuvo publicando mensajes en redes sociales para felicitar a quienes iban saliendo victoriosos de los diferentes combates. A continuación repasamos las palabras que el mandamás de la WWE dedicó a sus luchadores y luchadoras, que no por casualidad están encantados con él.

Congratulations to @BiancaBelairWWE & @Jade_Cargill , your NEW WWE Women’s Tag Team Champions. #WWEBacklash pic.twitter.com/P7w5DvvMT7

Quite possibly the biggEST storm to ever hit this division.

«Posiblemente la tormenta MÁS grande que jamás haya azotado esta división.

Felicitaciones a Bianca Belair y Jade Cargill, sus NUEVAS campeonas en parejas de la WWE».

Damian Priest continues to show the @WWEUniverse why he deserves to be called the champ.

Congrats to @ArcherOfInfamy on his first successful World Heavyweight Championship defense tonight at #WWEBacklash France. pic.twitter.com/Xoh97QOkP2

— Triple H (@TripleH) May 4, 2024