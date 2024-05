¿Quién es Tanga Loa, el nuevo luchador de WWE?

Ha terminado Backlash: France, el Premium Live Event con mayor entrada de la historia de la WWE, donde Solo Sikoa y Tama Tonga vencieron a Randy Orton y Kevin Owens con ayuda de Tanga Loa, Bayley retuvo el Campeonato Femenil WWE ante Tiffany Stratton y Naomi, Damina Priest defendió el Campeonato Mundial de Peso Pesado de Jey Uso gracias a The Judgment Day, Bianca Belair y Jade Cargill se convirtieron en las nuevas Campeonas de Parejas frente a Asuka y Kairi Sane, y Cody Rhodes venció a AJ Styles para seguir siendo el Campeón Indiscutible.

► ¿Quién es Tanga Loa?

Ahora nos enfocamos en quién es Tanga Loa (su nombre real es Tevita Tu’amoeloa Fetaiakimoeata Fifita), quien seguro que muchos creyeron conocerlo cuando lo vieron en el evento. El hermano de Tama Tonga, de 40 años de edad y de Kissimmee, Florida, comenzó su carrera en la lucha libre profesional en 2008 en la escena independiente. No tardó mucho en llamar la atención de la WWE y en 2009 se unió al extinto territorio de desarrollo FCW bajo el nombre de Donny Marlow. No se ve muy bien pero a continuación lo vemos con Juice Robinson:

Pasaría unos años desarrollándose hasta en 2012 empezar a trabajar en el elenco principal con un nuevo nombre, Camacho, y con un compañero de equipo, al que también servía de mano derecha, Hunico, quien tiempo después sustituiría a Místico como Sin Cara cuando la leyenda viviente de México no funcionó con ese personaje.

Pero él tampoco tuvo éxito así que en 2014 fue despedido. En 2015 pasó por TNA, donde formó brevemente la facción Rising con Drew McIntyre o LA Knight.

Check out the introduction of The Rising in 2015. Subscribe to TNA+ now to watch all your favourite TNA moments: https://t.co/Dw7ITswj28! pic.twitter.com/ZhKU5bQJuy — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) February 24, 2024

Y a partir de 2016 encontró un hogar en NJPW, luchando ocasionalmente en ROH y el mundo indie, ya como Tanga Loa. En New Japan Pro-Wrestling ha vivido los mejores años de su carrera hasta la fecha. Allí formó con su hermano Tama Tonga el equipo Guerrillas Of Destiny y fueron siete veces Campeones de Parejas IWGP; además, entre sus combates más recordados está el que tuvieron con The Young Bucks en NJPW Fighting Spirit Unleashed 2018. Y de la misma manera ambos fueron integrantes de la popular y exitosa facción Bullet Club, donde fueron Campeones de Tríos de Peso Abierto NEVER. Luchando contra Great-O-Khan por el Campeonato King of Pro Wrestling en Road To Sakura Genesis 2024, Tanga Loa se despidió de Japón.

