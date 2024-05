Triple H: «WWE no renovó a Drew Gulak»

Ha terminado Backlash: France, el Premium Live Event con mayor entrada de la historia de la WWE, donde Solo Sikoa y Tama Tonga vencieron a Randy Orton y Kevin Owens con ayuda de Tanga Loa, Bayley retuvo el Campeonato Femenil WWE ante Tiffany Stratton y Naomi, Damina Priest defendió el Campeonato Mundial de Peso Pesado de Jey Uso gracias a The Judgment Day, Bianca Belair y Jade Cargill se convirtieron en las nuevas Campeonas de Parejas frente a Asuka y Kairi Sane, y Cody Rhodes venció a AJ Styles para seguir siendo el Campeón Indiscutible.

Tras el evento, en la conferencia de prensa, en otro orden de cosas, le preguntaron a Triple H por el sonado despido de WWE de Drew Gulak en medio de una nueva ola de salidas de Superestrellas de la compañía:

«Constantemente dejamos ir talento. La NFL deja ir a cuatro o cinco cientos de personas al año. Es algo que hacemos regularmente. No puedes simplemente contratar gente, traerlos, seguir contratando más personas y seguir trayéndolas. Una parte lamentable del trabajo es que el talento se libera. ¿Puedo decir que fue liberado? No, no fue liberado. Simplemente no renovamos su contrato«.

Gulak estaba en medio de una polémica por una reciente acusación de mal comportamiento de Ronda Rousey que lo sacó de la programación.

Triple H was asked about Drew Gulak being released by WWE.

And in doing so also took aim at Fightful and PWlnsider: “First of all, if you’re gonna cite news sources, pick good ones.” pic.twitter.com/dFYFsIixtr

— Wrestle Ops (@WrestleOps) May 4, 2024