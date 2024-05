Las reacciones a WWE WrestleMania 41 en Las Vegas

Ha terminado Backlash: France, el Premium Live Event con mayor entrada de la historia de la WWE, donde Solo Sikoa y Tama Tonga vencieron a Randy Orton y Kevin Owens con ayuda de Tanga Loa, Bayley retuvo el Campeonato Femenil WWE ante Tiffany Stratton y Naomi, Damina Priest defendió el Campeonato Mundial de Peso Pesado de Jey Uso gracias a The Judgment Day, Bianca Belair y Jade Cargill se convirtieron en las nuevas Campeonas de Parejas frente a Asuka y Kairi Sane, y Cody Rhodes venció a AJ Styles para seguir siendo el Campeón Indiscutible.

Tras el evento, WWE anunció que WrestleMania 41 será en el Allegiant Stadium en Las Vegas el 19 y 20 de abril. A continuación, vemos algunas reacciones:

«NXT Battleground en el UFC APEX el mes que viene, y WrestleMania 41 el siguiente abril en el Allegiant Stadium. Las Vegas… ¡más vale que estén preparados!».

#NXTBattleground at the @ufc Apex next month, and #WrestleMania 41 next April at @AllegiantStadm

Las Vegas… you better get ready! #StandAndDeliver https://t.co/gcFJV3tkHs

— Shawn Michaels (@ShawnMichaels) May 4, 2024