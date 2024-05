ÚLTIMA HORA: WWE WrestleMania 41 será en Las Vegas

Apenas ha terminado Backlash: France, el Premium Live Event con mayor entrada de la historia de la WWE, con un público absolutamente ruidoso, con lcuhas a la altura de las expectativas, con nuevas campeonas y campeones que retuvieron sus títulos, también el debut de Tanga Loa… Y mientras todo esto estaba ocurriendo, el Universo WWE tenía parte de su atención puesta en el Derby de Kentucky debido al siguiente anuncio:

«¡Inmediatamente después de Backlash: France, habrá un anuncio especial de WrestleMania durante la previa de la edición 150 del Derby de Kentucky en NBC!».

Immediately following #WWEBacklash France, there will be a special #WrestleMania announcement during the 150th #KentuckyDerby pre-race show airing on @NBC ! pic.twitter.com/id7NUeZSMK

Estamos hablando de un evento que en 2023 alcanzó su punto máximo con 16,6 millones de espectadores cuando Mage cruzó la línea de meta. De un evento que es la carrera de caballos más transmitida de la historia, logrando además un 50 % más que el año anterior. Ahora, ¿cuál era el anuncio que tenía preparado la WWE?

«‘ÚLTIMA HORA: WrestleMania 41 será en el Allegiant Stadium en Las Vegas el 19 y 20 de abril de 2025!».

BREAKING: #WrestleMania 41 is coming to @AllegiantStadm in Las Vegas, LIVE on April 19th & 20th 2025! pic.twitter.com/fLAjUDTOfD

«En caso de que no lo hayas oído: WWE está en llamas en este momento.

Sólo hay un lugar que puede manejar lo que estamos trayendo a WrestleMania 41…

Las Vegas. Allegiant Stadium. 19 y 20 de abril. ¿Estás listo?«.

In case you haven’t heard: @WWE is on fire right now.

There’s only one place that can handle what we’re bringing to #WrestleMania 41…

Las Vegas. @AllegiantStadm. April 19 & 20. Are you ready? pic.twitter.com/1ZKpEtq80W

— Triple H (@TripleH) May 4, 2024