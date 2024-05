Ha terminado Backlash: France, el Premium Live Event con mayor entrada de la historia de la WWE, donde Solo Sikoa y Tama Tonga vencieron a Randy Orton y Kevin Owens con ayuda de Tanga Loa, Bayley retuvo el Campeonato Femenil WWE ante Tiffany Stratton y Naomi, Damina Priest defendió el Campeonato Mundial de Peso Pesado de Jey Uso gracias a The Judgment Day, Bianca Belair y Jade Cargill se convirtieron en las nuevas Campeonas de Parejas frente a Asuka y Kairi Sane, y Cody Rhodes venció a AJ Styles para seguir siendo el Campeón Indiscutible.

Como durante el evento, Cody Rhodes fue uno de los protagonistas de la conferencia de prensa posterior. «The American Nightmare» hizo unas cuantas declaraciones interesantes, una de las cuales fue señalar a LA Knight como un luchador ante quien le gustaría exponer el título próximamente. No mencionó momento ni lugar pero seguro que «The Megastar» aceptará con gusto el desafío. Ahora, probablemente no suceda pronto habida cuenta de que los dos son babyface y WWE no suele realizar rivalidades así. ¿Esto cambiará con Triple H?

«LA Knight es alguien a quien observo porque lo entiendo, ‘son dos tipos buenos’. Lo comprendo. Hay un sabor ahí. Hay algo al respecto. Cuando tienes esa fiebre, quieres saberlo. ‘Yo soy el hombre’. ‘No, yo soy el hombre’. Todo ese rollo machista, tóxico, alfa, que aún conservo un poco, supongo.»

Cody Rhodes said he would like to defend his championship against LA Knight #wwebacklash pic.twitter.com/jW4a6ufcWu

