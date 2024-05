Ha terminado Backlash: France, el Premium Live Event con mayor entrada de la historia de la WWE, donde Solo Sikoa y Tama Tonga vencieron a Randy Orton y Kevin Owens con ayuda de Tanga Loa, Bayley retuvo el Campeonato Femenil WWE ante Tiffany Stratton y Naomi, Damina Priest defendió el Campeonato Mundial de Peso Pesado de Jey Uso gracias a The Judgment Day, Bianca Belair y Jade Cargill se convirtieron en las nuevas Campeonas de Parejas frente a Asuka y Kairi Sane, y Cody Rhodes venció a AJ Styles para seguir siendo el Campeón Indiscutible.

Al término del evento, Triple H acudió a la conferencia de prensa y estuvo respondiendo las preguntas de los periodistas, una de las cuales tuvo que ver con la posibilidad ya comentada en el pasado de que WrestleMania se lleve a cabo en Londres, Inglaterra. Estas fueron las palabras del mandamás:

«Nuestro amigo en Londres, el alcalde Khan, fue reelegido esta noche, deberíamos hablar como dije antes, deberíamos hablar».

Triple H: Our friend in London Mayor Khan was re-elect tonight… We should talk.

WRESTLEMANIA IN WEMBLEY ON THE WAY 😭😭 pic.twitter.com/IZ7xaJJa2S

— Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) May 4, 2024