Misterio detrás del código QR de Backlash: France

Apenas ha terminado Backlash: France, el Premium Live Event con mayor entrada de la historia de la WWE, donde Solo Sikoa y Tama Tonga vencieron a Randy Orton y Kevin Owens con ayuda de Tanga Loa, Bayley retuvo el Campeonato Femenil WWE ante Tiffany Stratton y Naomi, Damina Priest defendió el Campeonato Mundial de Peso Pesado de Jey Uso gracias a The Judgment Day, Bianca Belair y Jade Cargill se convirtieron en las nuevas Campeonas de Parejas frente a Asuka y Kairi Sane, y Cody Rhodes venció a AJ Styles para seguir siendo el Campeón Indiscutible.

► El código QR de Backlash: France

Y entre lo mucho que tenemos que hablar de evento ahora nos enfocamos en el código QR que se vio durante el combate de Priest y Jey. Este proporcionaba un número y al llamar los fanáticos eran recibidos con un mensaje misterioso sobre la historia del pastor y la oveja perdida, que provoca el regreso de algunas personas poderosas.

«¿Conoces la historia del pastor y la oveja perdida? El pastor dejó a las otras 99 para buscar a la que se había extraviado. Se regocijó al encontrarla. A ninguno de ustedes le importó, a sus familias no les importó, a sus amigos no les importó. Los dejaron que la oscuridad los consumiera, los dejaron solos, pero yo los liberé. Ahora son mi familia y haremos lo que sea para protegerla. No puedo esperar a que veas lo que hemos llegado a ser; es hermoso.»

¿Qué te parece este nuevo misterio de WWE?

Se desconoce cuando la verdad va a ser revelada pero continuaremos informando de todo alrededor de esta intriga en SÚPER LUCHAS.

Mientras, ¿qué te pareció Backlash: France?