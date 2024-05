Ha terminado Backlash: France, el Premium Live Event con mayor entrada de la historia de la WWE, donde, entre otras luchas, Cody Rhodes venció a AJ Styles para seguir siendo el Campeón Indiscutible. No podemos decir que se robara toda la atención del evento pero ciertamente la noticia de que WrestleMania 41 será en Las Vegas está dando mucho que hablar. Tengamos en cuenta que la compañía la comunicó durante la previa del Derby de Kentucky, que reúne a más de una decena de millones de personas.

► ¿Por qué Minnesota no es sede de WrestleMania 41?

Otro motivo de la sorpresa es que la ciudad de Nevada no había sido tan mencionada como, por ejemplo, Minnesota. De hecho, ¿por qué no será esta la que albergue «The Showcase of the Immortals» en 2025?

The Minnesota Tribune confirmóaque Minnesota fue finalista para el evento y presentó una oferta para que se llevara a cabo en el U.S. Bank Stadium.

«WWE nos informó que Minnesota no sería el anfitrión de WrestleMania en 2025 debido a un cambio de dirección por parte de la nueva propiedad«, dijo Wendy Blackshaw, presidenta y directora ejecutiva de Minnesota Sports and Events. «Aunque estamos decepcionados, estamos en conversaciones con WWE sobre futuros eventos en Minnesota. Somos optimistas de que Minnesota albergará eventos de WWE aquí en el futuro.»

Minneapolis loses bid for WWE's 2025 WrestleMania to Las Vegas. https://t.co/q9rMo08R5z — Star Tribune (@StarTribune) May 5, 2024

