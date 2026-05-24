AEW DOUBLE OR NOTHING 2026 .— En Dynasty, Darby Allin derrotó a Andrade el Ídolo para obtener una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW. Allin dijo que no esperaría hasta Double or Nothing para cobrar su oportunidad, así que tres días después, en AEW Dynamite: Spring BreakThru, Allin enfrentó a MJF por el título. MJF se negaba a luchar, argumentando que estaba lesionado, pero no pudo rehuir la lucha. MJF intentó tomar ventaja con un golpe bajo, pero Allin respondió de inmediato y lo sorprendió con una ráfaga de cuatro Coffin Drops para conseguir la cuenta de tres en sólo 2 minutos y 15 segundos. Tras ganar el título, Allin inició un reto abierto semanal en Dynamite y Collision. MJF exigió una revancha argumentando que Allin había hecho trampa para ganar. Tras varias semanas, Allin aceptó, poniendo como condición que MJF apostara su cabellera. En el corto tiempo que lleva Allin como campeón ha defendido el título ante Tommaso Ciampa, Brody King, Kevin Knight, PAC, Konosuke Takeshita, Sammy Guevara y ‘Speedball’ Mike Bailey. ¿La revancha ante MJF será su octava defensa o será el fin de un corto pero fructífero (e histórico) reinado? La acción de AEW se emite desde el Louis Armstrong Stadium, en Queens, New York.
- AEW DYNASTY 2026 | MJF vs. Kenny Omega.
- AEW COLLISION: FAIRWAY TO HELL | Darby Allin vs. PAC.
- ROH SUPERCARD OF HONOR 2026 | Bandido vs. Blake Christian.
- AEW COLLISION 16 de mayo 2026 | Darby Allin vs. Sammy Guevara.
El cartel completo de AEW Double or Nothing es:
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW CONTRA CABELLERA: Darby Allin (c) vs. MJF.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) vs. Hikaru Shida vs. Jamie Hayter vs. Kris Statlander.
- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) vs. Konosuke Takeshita.
- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW, SIN LÍMITE DE TIEMPO: Jon Moxley (c) vs. Kyle O’Reilly.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW, I QUIT MATCH: FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) (c) vs. Cage & Cope (Adam Copeland y Christian Cage) — Si Cage & Cope pierden no volverán a hacer equipo.
- STADIUM STAMPEDE: Chris Jericho, The Elite (Kenny Omega, ‘Jungle’ Jack Perry, Matt Jackson y Nick Jackson) y The Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) vs. The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona), The Don Callis Family (Mark Davis y Andrade el Ídolo) y The Dogs (Clark Connors y David Finlay).
- TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Will Ospreay vs. Samoa Joe.
- TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Athena vs. Mina Shirakawa.
- TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Bandido vs. Swerve Strickland.
THE BUY IN:
- Death Riders (Claudio Castagnoli, Daniel Garcia y Wheeler Yuta) vs. The Opps (Anthony Bowens, Hook y Katsuyori Shibata).
- Boom & Doom (‘Big Boom!’ A.J. y Q. T. Marshall, con Big Justice) y The Conglomeration (Mark Briscoe, Orange Cassidy y Roderick Strong) vs. Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Anthony Ogogo, Capt. Shawn Dean, Carlie Bravo y Lee Moriarty).
- FIVE MINUTE ELIMINATOR: Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) vs. Zayda Steel y Viva Van.
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro