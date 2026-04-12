AEW DYNASTY 2026 .— Kenny Omega reapareció en Dynamite el pasado 18 de marzo y desafió a Swerve Strickland a una revancha. Swerve era entonces el contendiente número uno al título mundial, y aceptó con la condición de que Omega pusiera en juego también su cargo de Vicepresidente Ejecutivo. La lucha decisiva ocurrió el 25 de marzo de 2026 en Dynamite, cuando Omega derrotó a Strickland, obteniendo oficialmente la oportunidad por el Campeonato Mundial AEW en Dynasty. Más tarde esa misma noche, MJF salió al ring para proclamar que nadie estaba a su nivel. El siguiente capítulo llegó el 1 de abril, cuando ambos participaron en una firma de contrato en Dynamite con una cláusula de «no contacto físico». La tensión continuó aumentando de cara a Dynasty. ¿Podrá Omega volver a ceñirse el título mundial o será MJF el que se mantenga en el trono? La acción de AEW se emite desde la Rogers Arena, en Vancouver, Columbia Británica, Canadá.

El cartel de AEW Dynasty 2026 es:

ZERO HOUR:

AEW Dynasty 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro