AEW DYNASTY 2026 .— Kenny Omega reapareció en Dynamite el pasado 18 de marzo y desafió a Swerve Strickland a una revancha. Swerve era entonces el contendiente número uno al título mundial, y aceptó con la condición de que Omega pusiera en juego también su cargo de Vicepresidente Ejecutivo. La lucha decisiva ocurrió el 25 de marzo de 2026 en Dynamite, cuando Omega derrotó a Strickland, obteniendo oficialmente la oportunidad por el Campeonato Mundial AEW en Dynasty. Más tarde esa misma noche, MJF salió al ring para proclamar que nadie estaba a su nivel. El siguiente capítulo llegó el 1 de abril, cuando ambos participaron en una firma de contrato en Dynamite con una cláusula de «no contacto físico». La tensión continuó aumentando de cara a Dynasty. ¿Podrá Omega volver a ceñirse el título mundial o será MJF el que se mantenga en el trono? La acción de AEW se emite desde la Rogers Arena, en Vancouver, Columbia Británica, Canadá.
- AEW DYNAMITE 1 de abril 2026 | Will Ospreay vs. PAC.
- AEW COLLISION 2 de abril 2026 | Tommaso Ciampa vs. Juice Robinson.
- AEW DYNAMITE 8 de abril 2026 | El regreso de Chris Jericho.
- AEW COLLISION 11 de abril 2026 | Místico y JetSpeed vs. The Dogs.
El cartel de AEW Dynasty 2026 es:
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) vs. Kenny Omega.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) vs. Jamie Hayter.
- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Will Ospreay.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) (c) vs. Adam Copeland y Christian Cage.
- Chris Jericho vs. Ricochet.
- Andrade el Ídolo vs. Darby Allin (si Allin vence, obtiene una oportunidad por el título mundial).
- CASINO GAUNTLET MATCH POR EL VACANTE CAMPEONATO TNT: Tommaso Ciampa vs. Rush vs. [resto de participantes].
- The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vs. The Don Callis Family (Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita).
ZERO HOUR:
AEW Dynasty 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro