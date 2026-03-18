AEW DYNAMITE 18 de marzo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Darby Allin vs. Gabe Kidd

AEW DYNAMITE 18 DE MARZO 2026 .— El pasado domingo en Revolution, Darby Allin, Orange Cassidy y Roderick Strong derrotaron a The Dogs (David Finlay, Clark Connors y Gabe Kidd). Pero la obsesión de Kidd por destruir a Allin no terminó ahí. Después de semanas de ataques a traición y violentas luchas, su rivalidad ha escalado límites insospechados. Es por ello que Kidd desafió a Allin a un Coffin Match. En esta estipulación, que es especialidad de Allin, hay que encerrar al oponente en un ataúd para sellar la victoria. Gabe Kidd no tiene miedo a la capacidad de Allin para sobrevivir al dolor, pues es su oportunidad de enterrar definitivamente al icono de AEW. La acción de AEW Dynamite se emite desde el Save Mart Center, en Fresno, California.

En Revolution, Toni Storm venció a Marina Shafir. Después de la lucha, Ronda Rousey hizo su sorpresiva aparición en AEW, encarándose con Storm. Mientras tanto, Shafir aprovechó la distracción para golpear a traición a Storm. Es por ello que ahora tendremos una revancha, la cual será en modalidad súper libre.

Además, Will Ospreay regresa al ring después de siete meses. Su rival será Blake Christian.

Lucha  Predicción  Prob. Análisis
No Holds Barred
Toni Storm vs. Marina Shafir		 Toni Storm Gana 55% Storm ganó en Revolution y AEW la protege como figura central. Shafir necesita mostrar brutalidad pero no ganar. Posible interferencia de Ronda Rousey.
Coffin Match
Darby Allin vs. Gabe Kidd		 Darby Allin Gana 61% Allin es el especialista en este tipo de combates extremos. Kidd quedará fuerte en derrota, pero Darby necesita la victoria para cerrar la historia post-Revolution.
Will Ospreay vs. Blake Christian Ospreay Gana 99% Ospreay es una de las estrellas más importantes de AEW. Christian es talentoso pero está en una posición menor.
Posible Aparición
Ronda Rousey		 Interferencia 85% Rousey apareció en Revolution y tiene historia con Storm. Atacará durante o después de la lucha.
X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

