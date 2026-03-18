Claudio Castagnoli firma contrato con el CMLL

Claudio Castagnoli, actual Campeón Mundial de Peso Completo del CMLL, ha firmado de manera oficial con la empresa mexicana, en un movimiento que fortalece la relación con AEW.

Con este acuerdo, el luchador suizo se convierte en el primer talento procedente de AEW en tener un contrato directo con el Consejo Mundial, lo que garantiza una presencia más constante en funciones de la Arena México y otros eventos importantes.

► Un contrato que fortalece la relación CMLL-AEW

El acuerdo permitirá que Castagnoli pueda mantenerse activo tanto en AEW como en el CMLL, facilitando las apariciones cruzadas entre ambas empresas.

Además, al ser el campeón mundial completo, su participación en México será más frecuente, con defensas del título en territorio nacional que darán mayor relevancia a su reinado.

Este modelo de trabajo se suma a otros casos recientes como Hechicero, Místico y Máscara Dorada, quienes han sido parte clave en la colaboración entre ambas promociones.

► Un campeón dominante en el CMLL

Desde su primera aparición en el CMLL, Castagnoli ha tenido un impacto inmediato dentro de la empresa. Uno de sus primeros grandes logros fue conquistar el Grand Prix Internacional 2024, donde representó al equipo internacional y logró imponerse en la final ante Volador Jr..

Posteriormente, el 28 de noviembre de 2025, derrotó a Gran Guerrero para conquistar el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL.

► Defensas y presencia constante

El suizo ha sostenido un reinado activo, acumulando múltiples defensas exitosas ante rivales como Último Guerrero, Roderick Strong, Xelhua, Josh Alexander, Euforia y Akuma.

Con más de cinco defensas hasta marzo de 2026, Castagnoli ha demostrado ser un monarca sólido y comprometido con la empresa.

Este nuevo contrato no solo consolida su etapa en el CMLL, sino que también abre la puerta a más enfrentamientos internacionales, fortaleciendo el vínculo entre ambas compañías.