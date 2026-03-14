AEW COLLISION 14 DE MARZO 2026 .— A un día de Revolution, veremos una lucha sumamente esperada. Se enfrentan por primera vez dos de las estrellas más destacadas de la lucha libre mexicana: Andrade el Ídolo y Máscara Dorada, quien viene directamente de CMLL dispuesto a frenar al miembro de la Don Callis Family. Pero Andrade se encuentra confiado y motivado, pues tiene ya programado un choque contra Bandido en el PPV. Pase lo que pase, será un espectáculo técnico de alto nivel. La acción de AEW Collision se emite desde el San José Civic Center, en San José, California.

En otro mano a mano que promete mucha espectacularidad, Kevin Knight se medirá con el enmascarado El Clon.

Aún hay más mexicanos en el cartel: Komander enfrentará al enorme australiano Mark Davis.

En acción de tercias, The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona) tendrán como rivales a la Bang Bang Gang (Ace Austin, Austin Gunn y Juice Robinson).

Entre tanto, Lena Kross hará frente a Mina Shirakawa.

Además, el Triangle Of Madness (Thekla, Julia Hart y Skye Blue) enfrentarán a Karisma, Tatevik y Viva Van.

AEW Collision 14 de marzo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro