AEW DYNAMITE 11 DE MARZO 2026 .— Persephone acaba de lograr la hazaña de destronar a Mercedes Moné el viernes pasado en la Arena México, convirtiéndose en la nueva Campeona Mundial CMLL. Pero sus ambiciones no se detienen ahí, pues ahora tendrá su debut en Dynamite con otra lucha titular. Su objetivo es volverse doble monarca quitándole el Campeonato TBS a Willow Nightingale. Parece una tarea complicada, pero Persephone llega motivada y con hambre de triunfo, así que no deberá sorprendernos si la vemos derrotar a la poderosa Nightingale. La acción de AEW Dynamite se emite desde el San José Civic Center, en San José, California.
- AEW COLLISION 28 de febrero 2026 | Tomohiro Ishii vs. Andrade el Ídolo.
- AEW DYNAMITE 25 de febrero 2026 | Jon Moxley vs. El Clon.
- AEW DYNAMITE 4 de marzo 2026 | Thekla vs. Thunder Rosa.
- AEW COLLISION 7 de marzo 2026 | FTR vs. The Rascalz.
Y no será el único título que esté en juego esta noche, pues Kyle Fletcher expondrá el Campeonato TNT ante ‘Speedball’ Mike Bailey en una revancha de su encuentro en el Continental Classic, donde Bailey venció a Fletcher de manera inesperada.
En un encuentro de tercias, DEM BUCKS (Mark Briscoe y The Young Bucks) se medirán con Tommaso Ciampa y FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood). Ciampa atacó a Briscoe en el pasado episodio de Collision, uniéndose a FTR.
Los Death Riders (Jon Moxley y Claudio Castagnoli) enfrentarán a la Don Callis Family (Konosuke Takeshita y Hechicero) en un duelo de relevos que servirá como preámbulo al duelo por el Campeonato Continental entre Moxley y Takeshita en Revolution.
Además, está programada una conferencia de prensa con MJF y ‘Hangman’ Adam Page antes de su Texas Death Match por el Campeonato Mundial AEW en Revolution.