AEW DYNAMITE 11 DE MARZO 2026 .— Persephone acaba de lograr la hazaña de destronar a Mercedes Moné el viernes pasado en la Arena México, convirtiéndose en la nueva Campeona Mundial CMLL. Pero sus ambiciones no se detienen ahí, pues ahora tendrá su debut en Dynamite con otra lucha titular. Su objetivo es volverse doble monarca quitándole el Campeonato TBS a Willow Nightingale. Parece una tarea complicada, pero Persephone llega motivada y con hambre de triunfo, así que no deberá sorprendernos si la vemos derrotar a la poderosa Nightingale. La acción de AEW Dynamite se emite desde el San José Civic Center, en San José, California.

Y no será el único título que esté en juego esta noche, pues Kyle Fletcher expondrá el Campeonato TNT ante ‘Speedball’ Mike Bailey en una revancha de su encuentro en el Continental Classic, donde Bailey venció a Fletcher de manera inesperada.

En un encuentro de tercias, DEM BUCKS (Mark Briscoe y The Young Bucks) se medirán con Tommaso Ciampa y FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood). Ciampa atacó a Briscoe en el pasado episodio de Collision, uniéndose a FTR.

Los Death Riders (Jon Moxley y Claudio Castagnoli) enfrentarán a la Don Callis Family (Konosuke Takeshita y Hechicero) en un duelo de relevos que servirá como preámbulo al duelo por el Campeonato Continental entre Moxley y Takeshita en Revolution.

Además, está programada una conferencia de prensa con MJF y ‘Hangman’ Adam Page antes de su Texas Death Match por el Campeonato Mundial AEW en Revolution.

AEW Dynamite 11 de marzo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

🏆 Lucha ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Campeonato TBS

Willow Nightingale (c) vs. Persephone Persephone Gana 51% El impulso de Persephone tras ganar el Campeonato Mundial Femenil CMLL es innegable. Un cambio de título aquí prepararía una defensa contra Mercedes Moné. Campeonato TNT

Kyle Fletcher (c) vs. Mike Bailey Fletcher Retiene 80% Fletcher está en su mejor momento como doble campeón. Bailey es una amenaza pero Fletcher necesita mantener su dominio antes de Revolution. Lucha de tríos

DEM BUCKS vs. Ciampa & FTR Ciampa & FTR 75% Los campeones de parejas tienen la ventaja numérica y la experiencia. Ciampa está en modo destructor y FTR son los mejores del mundo. Death Riders vs. Don Callis Family

Moxley & Castagnoli vs. Takeshita & Hechicero Takeshita & Hechicero 60% Los Death Riders pueden absorber la derrota y Takeshita necesita impulso antes de su lucha sin límite de tiempo contra Moxley en Revolution. Rueda de Prensa

MJF vs. Hangman Page Confrontación — Terminará en caos físico con ambos luchadores necesitando ser separados antes de su Texas Death Match en Revolution.