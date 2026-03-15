AEW REVOLUTION 2026 .— Desde que perdió el Campeonato Mundial de AEW en Full Gear, ‘Hangman’ Adam Page ha vivido obsesionado con una sola meta: recuperarlo. Demostró su determinación al sobrevivir al torneo que definía al contendiente número uno, imponiéndose a Andrade en la final. Cuando finalmente se encaró con MJF, Page le confesó que comparten algo más que ambición: no solo quieren el título, lo necesitan. Y para probar hasta dónde está dispuesto a llegar, Hangman exigió que la lucha sea un Texas Death Match, con una condición extrema: si pierde, jamás volverá a competir por el campeonato. Lo que está por venir no es solo una lucha violenta por el título, es una batalla por el futuro y la cordura del propio Hangman. La acción de AEW se emite desde la Crypto.com Arena en Los Ángeles, California.
- AEW DYNAMITE 4 de marzo 2026 | Thekla vs. Thunder Rosa.
- AEW COLLISION 7 de marzo 2026 | FTR vs. The Rascalz.
- AEW DYNAMITE 11 de marzo 2026 | Willow Nightingale vs. Persephone.
- AEW COLLISION 14 de marzo 2026 | Máscara Dorada vs. Andrade.
El cartel de AEW Revolution 2026 es:
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW, TEXAS DEATH MATCH: MJF (c) vs. ‘Hangman’ Adam Page.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW, A DOS DE TRES CAÍDAS: Thekla (c) vs. Kris Statlander.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) (c) vs. The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson).
- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW, SIN LÍMITE DE TIEMPO: Jon Moxley (c) vs. Konosuke Takeshita.
- Andrade el Ídolo vs. Bandido.
- Brody King vs. Swerve Strickland.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: The Don Callis Family (Kazuchika Okada, Kyle Fletcher y Mark Davis) (c) vs. Místico, Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey).
- ‘Timeless’ Toni Storm vs. Marina Shafir.
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: The Babes of Wrath (Harley Cameron y Willow Nightingale) (c) vs. Megan Bayne y Lena Kross.
- Darby Allin, Orange Cassidy y Roderick Strong vs. The Dogs (David Finlay, Clark Connors y Gabe Kidd).
ZERO HOUR:
- CAMPAL DE 21 HOMBRES POR EL CAMPEONATO NACIONAL AEW: Ricochet (c) vs. 20 luchadores.
- CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) vs. Lena Kross.
- Boom & Doom (Big Boom! AJ y QT Marshall) vs. The Infantry (Captain Shawn Dean y Carlie Bravo, con Trish Adora).
AEW Revolution 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro