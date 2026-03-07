AEW COLLISION 7 DE MARZO 2026 .— Una nueva defensa al Campeonato Mundial de Parejas AEW se verá este sábado cuando FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) enfrenten a The Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz), quienes la semana pasada vencieron a los monarcas en un Eliminator Match para obtener esta oportunidad. The Rascalz han causado una impresión inmediata desde su llegada a AEW. Sin embargo, no deberán confiarse, pues FTR están decididos a llegar a Revolution como campeones para enfrentar a The Young Bucks, los cuales juraron ganar el título por cuarta ocasión. ¿Darán la sorpresa The Rascalz? La acción de AEW Collision se emite desde la Tucson Arena, en Tucson, Arizona

En un lucha de cuatro esquinas con 200 mil dólares en juego, The Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd) enfrentarán a Private Party (Zay Kassidy y Marq Quen) a La Facción Ingobernable (Rush y Dralístico) y a The Swirl (Blake Christian y Lee Johnson).

Por su parte, Swerve Strickland hará frente al enmascarado mexicano Gravity.

Además, un combate de primer nivel entre dos de los mejores luchadores de AEW. Claudio Castagnoli y ‘The Alpha’ Konosuke Takeshita.

AEW Collision 7 de marzo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro