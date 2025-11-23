AEW FULL GEAR: Samoa Joe es el nuevo Campeón Mundial AEW

Este sábado se celebró AEW Full Gear 2025, y el último combate del show principal fue el que protagonizaron «Hangman» Adam Page contra Samoa Joe, que tenía en juego el Campeonato Mundial Femenil AEW, dentro de una jaula de acero. Joe tuvo su esperada revancha y tenía como objetivo lograr su segundo título mundial en la compañía.

► Samoa Joe se convierte en Campeón AEW por segunda vez

Lo que comenzó como un duelo físico dentro de la estructura metálica se transformó rápidamente en un baño de sangre. Samoa Joe buscó castigar las costillas vendadas de Hangman Page desde el inicio, pero pagó un precio alto, ya que tras ser lanzado contra la estructura metálica, sufrió un corte profundo en la frente. La violencia escaló con el uso de la jaula como arma y movimientos de alto riesgo, destacando un Sunset Flip Powerbomb de Page desde la tercera cuerda tras evitar un Musclebuster.

La recta final fue un descenso absoluto a la anarquía. Con el árbitro noqueado y con Page logrando el toque de espaldas sin que alguien hiciera el conteo, el ring se vio invadido por interferencias externas: Katsuyori Shibata intentó ingresar con el título, siendo detenido por Eddie Kingston, mientras que Powerhouse Hobbs arrancó la cadena de la puerta con pura fuerza bruta. Page, luchando contra todos, logró neutralizar a Hobbs y conectar su Buckshot Lariat sobre Joe tras lanzarlo contra un esquinero expuesto, pero no había nadie para hacer el conteo.

El desenlace trajo el giro más impactante de la noche, ya que Hook apareció, aparentemente para despertar al árbitro, pero en su lugar golpeó a Hangman con el título. Al quitarse la chaqueta y revelar una camiseta de «Opps», Hook selló su traición, permitiéndole a Samoa Joe aprovecharse de la situación y conectar el Musclebuster para llevarse la victoria y reconquistar el título máximo de la compañía.

Tras el combate, las luces se apagaron momentáneamente y, al encenderse, aparecieron Prince Nana y Swerve Strickland para encarar al flamante Campeón Mundial AEW, deshaciéndose de los estudiantes de The Opps en el proceso, mientras Joe, Hobbs, Shibata y Hook abandonaban el lugar. Hangman Page se le unió al concluir el evento.