AEW DYNAMITE 4 de marzo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Thekla vs. Thunder Rosa ►1- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: MJF (c) vs. Kevin Knight

Esta lucha nació porque la semana pasada en Collision, MJF se quejó de que su futura lucha titular ante 'Hangman' Adam Page será un Texas Deathmatch... Kevin Knight le dijo que no fuera llorón y así se ganó el reto de MJF y esta oportunidad titular... MJF abofeteó a Knight durante la presentación del campeón... La lucha empezó con intercambios de derribadas de brazo... Knight puso en un torniquete al brazo a MJF y este reaccionó con piquete a los ojos que no vio el réferi, aunque Knight le hizo tres tacleadas de hombro... Knight luego pisoteó a MJF en el esquinero, lo dominó... Se lanzó con su UFO Splash, pero MJF se quitó a tiempo y le dio un rodillazo en el abdomen... MJF fue a las sogas y le pasó sus partes por la cara a Knight, humillándolo... Con rodada a espaldas, MJF casi pierde en dos ocasiones, pero pudo sobrevivir... MJF luego elevó en el aire a Knight y lo azotó de cara contra la lona... MJF lanzó de un esquinero al otro a Knight y casi le rompe el abdomen con el impacto con el tensor, muy poderosa movida... Que luego repitió... MJF subió al esquinero para mostrarle el dedo medio a los fans, luego le hizo una peineta o 'mamola', un corte de mangas... Knight se recuperó y lanzó también con fuerza a su rival al esquinero, le dio una patada en la cara y un súper lazo... Knight luego atacó a MJF con patadas voladoras... Y lo azotó contra la lona, luego, le hizo su UFO Splash, pero la cuenta llegó solo a dos... MJF se salió del ring y evitó un UFO Splash, pero Kevin Knight le cayó encima con un tope suicida... MJF dejó colgando como ropa a Knight en las cuerdas... Este luego lo sorprendió con un tremendo DDT volador, pero la cuenta llegó solo a dos... MJF con un azotón de espaldas contra la lona casi vence a Knight... Knight con rodada a espaldas casi gana, repitió la dosis, pero MJF fue hábil para liberarse... Kevin Knight voló con un impresionante lazo al cuello de MJF y ambos quedaron tendidos en la lona... Parecía que volara en cámara lenta, tremendo... Knight conectó con tremendo moonsault desde la barricada a MJF, lo dejó cansado y lo metió al ring... MJF saltó a las sogas y Kevin Knight cayó y se lastimó su zona... Esto lo aprovechó MJF, le aruñó la espalda, le lastimó las fosas nasales y buscó un súplex, pero Knight lo evitó... MJF quedó colgando de cabeza y de Costa a Costa, Kevin Knight se lanzó con un tremendo Coast To Coast al estilo Shane McMahon... Allí, Kevin Knight conectó a MJF con el UFO Splash, pero el réferi se lanzó hacia las sogas para evitar se conectado con el UFO Splash y supuestamente se lastimó el cuello y la boca y por eso no pudo hacer un rápido conteo de tres... horrible, nadie se lo creyó y abuchearon en la arena... MJF luego conectó su DDT a Kevin Knight... Así las cosas, este 15 de marzo, MJF defenderá el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante 'Hangman' Adam Page.