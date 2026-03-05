No será la única lucha titular, pues MJF expondrá el Campeonato Mundial AEW frente a Kevin Knight. El desafío surgió después de que Knight confrontara a MJF por intentar usar una moneda trucada para evitar el Texas Death Match contra Hangman Page en Revolution.
AEW Dynamite 4 de marzo 2026 La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro
🏆 Lucha
⭐ Predicción
📊 Prob.
💭 Análisis
Campeonato Mundial Femenil AEW Thekla (c) vs. Thunder Rosa
Thekla Retiene
75%
Es más probable que Thekla entre a Revolution como campeona. Esta es una defensa de declaración, no un cambio de título.
Campeonato Mundial AEW MJF (c) vs. Kevin Knight
MJF Retiene
95%
Knight brillará pero esta lucha sirve para mantener a MJF fuerte antes de Revolution. No habrá sorpresa.
The Brawling Birds vs. The Inspiration Jamie Hayter y Alex Windsor vs. Cassie Lee y Jessie McKay (Debut en AEW)
Brawling Birds
70%
AEW quiere construir momentum detrás de Hayter y Windsor. The Inspiration puede absorber la derrota en su debut.
Lucha en Parejas Orange Cassidy y Darby Allin vs. Clark Connors y Gabe Kidd
Cassidy y Allin
51%
La combinación de experiencia y química de Cassidy y Allin supera la agresividad de Connors y Kidd.
Lucha Individual Jon Moxley vs. Hechicero
Jon Moxley
97%
Moxley necesita mantener su dominio como Campeón Continental antes de su combate sin límite de tiempo contra Takeshita en Revolution.
* AEW Dynamite rumbo a Revolution 2026
AEW DYNAMITE 4 de marzo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Thekla vs. Thunder Rosa
►1- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: MJF (c) vs. Kevin Knight
Esta lucha nació porque la semana pasada en Collision, MJF se quejó de que su futura lucha titular ante 'Hangman' Adam Page será un Texas Deathmatch... Kevin Knight le dijo que no fuera llorón y así se ganó el reto de MJF y esta oportunidad titular... MJF abofeteó a Knight durante la presentación del campeón... La lucha empezó con intercambios de derribadas de brazo... Knight puso en un torniquete al brazo a MJF y este reaccionó con piquete a los ojos que no vio el réferi, aunque Knight le hizo tres tacleadas de hombro... Knight luego pisoteó a MJF en el esquinero, lo dominó... Se lanzó con su UFO Splash, pero MJF se quitó a tiempo y le dio un rodillazo en el abdomen... MJF fue a las sogas y le pasó sus partes por la cara a Knight, humillándolo... Con rodada a espaldas, MJF casi pierde en dos ocasiones, pero pudo sobrevivir... MJF luego elevó en el aire a Knight y lo azotó de cara contra la lona... MJF lanzó de un esquinero al otro a Knight y casi le rompe el abdomen con el impacto con el tensor, muy poderosa movida... Que luego repitió... MJF subió al esquinero para mostrarle el dedo medio a los fans, luego le hizo una peineta o 'mamola', un corte de mangas... Knight se recuperó y lanzó también con fuerza a su rival al esquinero, le dio una patada en la cara y un súper lazo... Knight luego atacó a MJF con patadas voladoras... Y lo azotó contra la lona, luego, le hizo su UFO Splash, pero la cuenta llegó solo a dos... MJF se salió del ring y evitó un UFO Splash, pero Kevin Knight le cayó encima con un tope suicida... MJF dejó colgando como ropa a Knight en las cuerdas... Este luego lo sorprendió con un tremendo DDT volador, pero la cuenta llegó solo a dos... MJF con un azotón de espaldas contra la lona casi vence a Knight... Knight con rodada a espaldas casi gana, repitió la dosis, pero MJF fue hábil para liberarse... Kevin Knight voló con un impresionante lazo al cuello de MJF y ambos quedaron tendidos en la lona... Parecía que volara en cámara lenta, tremendo... Knight conectó con tremendo moonsault desde la barricada a MJF, lo dejó cansado y lo metió al ring... MJF saltó a las sogas y Kevin Knight cayó y se lastimó su zona... Esto lo aprovechó MJF, le aruñó la espalda, le lastimó las fosas nasales y buscó un súplex, pero Knight lo evitó... MJF quedó colgando de cabeza y de Costa a Costa, Kevin Knight se lanzó con un tremendo Coast To Coast al estilo Shane McMahon... Allí, Kevin Knight conectó a MJF con el UFO Splash, pero el réferi se lanzó hacia las sogas para evitar se conectado con el UFO Splash y supuestamente se lastimó el cuello y la boca y por eso no pudo hacer un rápido conteo de tres... horrible, nadie se lo creyó y abuchearon en la arena... MJF luego conectó su DDT a Kevin Knight... Así las cosas, este 15 de marzo, MJF defenderá el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante 'Hangman' Adam Page.
El Final
DDT de MJF a Kevin Knight.
Valoración
6.6
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Una excelente lucha, ambos lucieron muy bien, un combate así posiciona a Kevin Knight y si lo saben usar, puede llegaron a planes más importantes o hasta estelares.
Contras
Lamentablemente, la actuación del réferi en el final y ese final tan horrible, le quitó todo el aure a la lucha.
► Tras la lucha, «Hangman» Adam Page salió la rampa y distrajo a MJF para que «Speedball» Mike Bailey le diera una patadota.
AEW DYNAMITE 4 de marzo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Thekla vs. Thunder Rosa
►2- Darby Allin y Orange Cassidy vs. Gabe Kidd y Clark Connors
Llegamos a esta lucha luego de semanas de anticipación, en donde, de la nada, los BULLET CLUB War Dogs atacaron brutalmente a Darby Allin en la calle, lo metieron en una bolsa mortuaria y lo arrastraron durante kilómetros para dejarlo abandonado en un desierto... Cassidy y Darby se fueron con todo sobre los WAR DOGS, los atacaron haciendo su entrada, pero estos reaccionaron con buenos golpes y los mandaron contra las escaleras metálicas... Darby con patadas voladoras sobre Connors, pero este luego se defendió... Y Kidd recibió un derechazo de Cassidy, pero Connors lo partió en dos con tremenda lanza usando las escaleras metálicas y lo hizo caer sobre una mesa en el área del cronometrador... En el ring, Allin con patadas voladoras, pero Kidd lo rompió con tremendo lazo y un death valley driver... Connors lanzó a Orange contra la barricada, lastimándole la espalda... Kidd pisoteó a Darby en el esquinero... Kidd le dio un cabezazo al skater, pero el toque de espaldas llegó solo hasta dos segundos... Connors con tremendo súplex tampoco pudo obtener la tercera palmada sobre Allin... Connors se quitó la correa, pero el réferi lo impidió usarla... Aunque Allin sí usó la suya para hacerlo caer y darle el relevo a Cassidy... Orange atacó con sus pataditas a los WAR DOGS, quienes se enojaron por esto, pero fueron mandados a volar con una doble Frankesteiner... Cassidy con lazo cruzado atacó a Kidd, luego le dio patadota a la cara a Connors... Y le hizo un azotón de espaldas contra la lona, pero Kidd evitó la caída y le dio tremendo lazo al cuello... Con una corbata, Cassidy sacó del ring a los WAR DOGS y Allin con su Coffin Drop les cayó fuera del ring, metió a Connors al ring y Orange Cassidy lo remató con su Orange Punch.
El Final
Orange Punch de Orange Cassidy para Clark Connors.
Valoración
8.3
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Una muy buena lucha, bastante interesante. ¿Seguirá la rivalidad entre estos o todo terminó así?
Contras
Nada malo para comentar.
► Tras la lucha, «The Rebel» David Finlay realizó su inesperado debut en AEW Dynamite, atacando brutalmente a Darby Allin y Orange Cassidy y aliándose con los BULLET CLUB WAR DOGS.
AEW DYNAMITE 4 de marzo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Thekla vs. Thunder Rosa
►3- Jessie McKay y Cassie Lee vs. Jamie Hayter y Alex Windsor
Hace unas semanas, debutaron The Brawling Birds, Hayter y Windsor... Y han tenido grandes éxitos... Tras AEW Collision Grand Slam Australia 2026, The IInspiration, antes conocidas como The IIconics en WWE, debutaron ante dos talentos locales y anunciaron en un House Show su firma con AEW... Esta fue su lucha de debut en AEW... Y fueron rápidamente atacadas por las Brawling Birds, a traición, mientras bailaban en su entrada... Ni siquiera pudieron tener una breve ofensiva, qué mal debut para unas chicas tan reconocidas como The IInspiration. TNA firmó a The IInspiration en su momento y le dieron el Campeonato Mundial de Parejas de las Knockouts en su primera lucha... AEW les dio una derrota relámpago en donde lucieron como si fuera anada.
El Final
Two Birds, One Stone de The Brawling Birds.
Valoración
4.6
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Fue una buena lucha, rápido squash, pero lucieron bien las europeas.
Contras
Aunque se puede entender que fue importante la victoria para The Brawling Birds, el ganarle a reconocidas luchadoras, con mucha experiencia, pues no era necesaria enfrentarlas tan rápido... Parece ser que The IInspiration no tendrán mucho éxito en AEW y serán otras luchadoras comunes y corrientes.
AEW DYNAMITE 4 de marzo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Thekla vs. Thunder Rosa
►4- 'Hangman' Adam Page vs. talento local
Esta noche tenía pereza creativa Tony Khan. Adam Page salió del ring evitando un lazo al cuello, regresó de inmediato con su Buckshot Lariat lo acabó.
El Final
Buckshot Lariat de 'Hangman' Adam Page.
Valoración
2.6
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Nada bueno a destacar.
Contras
Ni lucha fue jajaja.
Por William Beltrán
X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010