Boom & Doom vencen a The Infantry en AEW Revolution

Carlie Bravo y Shawn Dean, integrantes de The Infantry, se enfrentaron al equipo de Big Boom AJ y QT Marshall, conocidos como Boom & Doom, con quienes dieron un duelo bastante intenso.

El combate comenzó con ventaja para The Infantry, quienes atacaron a Big Boom AJ mientras posaba en la esquina. Sin embargo, el equipo rival reaccionó rápidamente y QT Marshall entró en acción para equilibrar la contienda.

Marshall intentó lanzarse sobre sus rivales, pero el árbitro lo detuvo al no ser el luchador legal. Aun así, QT saltó por encima del oficial para atacar a sus oponentes en ringside.

La situación cambió cuando Carlie Bravo sorprendió a Marshall con un DDT en el exterior del ring. De regreso en el cuadrilátero, The Infantry continuaron atacando en conjunto e intentaron llevarse la victoria, aunque QT logró resistir el conteo.

Finalmente, Big Boom AJ recibió el relevo y cambió el rumbo del combate con una ofensiva de fuerza que incluyó varios golpes y body slams sobre sus rivales.

AJ conectó un potente spinebuster sobre Bravo, pero Shawn Dean rompió la cuenta justo a tiempo para mantener viva la lucha.

► Momento clave

El desenlace llegó en medio de un auténtico caos en ringside. Cuando QT buscaba impulso en las cuerdas, Shane Taylor las movió para hacerlo caer. Esto provocó una discusión con Wayne Brady en primera fila, quien terminó abofeteándolo. La situación se descontroló cuando Taylor empujó a Rizzler y Big Justice respondió con una spear, finalmente con un Doomsday Device de Boom & Doom el combate terminó.

► ¿Qué pasará ahora?

Un buen resultado de Bonn & Doom, esperando poder subir en las carteleras de AEW.