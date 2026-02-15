AEW Grand Slam Australia: Hagman Adam Page vence a Andrare y buscará el Campeonato Mundial

La posibilidad de disputar el Campeonato Mundial de AEW en Revolution puso frente a frente a Hangman Adam Page y Andrade El Ídolo, quienes dede el primer momento n dejaron nada al azar para buscar el puesto.

Andrade comenzó dominando por algunos minutos con movimientos rápidos y jugando con las cuerdad, pero Hagman lo mandó al suelo sin contemplaciones con fuertes ataques. Incluso hubo un momento curioso cuando un aficionado le pidió una selfie a Page; el vaquero bromeó al respecto antes de volver a concentrarse en la pelea.

Andrade tomó impulso ofensivo hasta que Page lo atrapó con un slam para una cuenta de dos. El Ídolo respondió con una espectacular Spanish Fly desde las cuerdas que por poco cambia el rumbo del combate justo antes de la pausa.

Andrade mantuvo el control, pero Hangman reaccionó con un potente discus lariat que encendió al público. La batalla se trasladó al borde del ring, donde Page volvió a derribarlo con otro lazo antes de conectar una patada voladora desde lo alto; aun así, la resistencia del mexicano se hizo notar.

El Ídolo no se quedó atrás y castigó a su rival con una Meteora seguida de un DDT que también se quedó corto. Cuando Page buscaba el Buckshot definitivo, Andrade lo sorprendió con un codazo que rozó la victoria.

► Momentos claves

En la recta final apareció Don Callis en el borde del ring para distraer al árbitro. Andrade intentó un golpe de faull, pero Page aprovechó la confusión para conectar un golpe bajo que cambió la historia. Segundos después, el vaquero impactó un certero Buckshot Lariat que puso fin al combate.

¿Qué pasará ahora?

Con este triunfo, Hangman Adam Page se instala como retador al Campeonato Mundial de AEW en Revolution, donde enfrentará a MJF.