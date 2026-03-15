Resultados SAJ Grandeur Warped

Tras iniciar 2026 por todo lo alto con la primera lucha de Tetsuya Naito en la escena italiana, SAJ Wrestling celebró ayer 14 de marzo Grandeur Warped, desde el Sporting Cesate de Cesate (Italia).

Dos puntos anunciados destacaron. Uno, como ya señalamos, la disputa de un duelo de primera ronda adscrito al Super Strong Style 16 varonil de PROGRESS, entre Spike Trivet y Mirko Mori. Otro, el estreno en suelo transalpino de Katsuya Murashima, joven talento nipón ganador de la última Young Lion Cup de NJPW, enfrentándose al veterano local Tony Castano.

Completando cartel, Sebastian DeWitt defendió el Campeonato de Peso Abierto SAJ ante El G y Lupo, Kouga buscó derrocar al novel Goro como Campeón Combat SAJ en un combate al mejor de tres caídas, Crimi y Mike Bird pusieron sobre la mesa el Campeonato de Parejas SAJ y el Campeonato de Parejas ASCA frente a Warcode (Adriano y Ema Corsi) y L’Orda (Luca Bjorn y Rust), Joe Coffey tuvo su debut con SAJ Wrestling midiéndose a Nico Inverardi y hubo choque a cuatro bandas con Merak, El Ghepardero. Gabriel Grip y Nick Freddi.

► Nuevo Campeón de Peso Abierto SAJ

Katsuya Murashima derrotó a Tony Castano.

PRIMERA RONDA DEL SUPER STRONG STYLE 16: Spike Trivet derrotó a Mirko Mori.

LUCHA A CUATRO BANDAS: Merak derrotó a El Ghepardero, Gabriel Grip y Nick Freddi. Originalmente, Session Moth Martina fue anunciada para el combate, pero SAJ Wrestling anunció su baja poco antes del show por presuntos problemas de salud. Nick Freddi la reemplazó.

Originalmente, Session Moth Martina fue anunciada para el combate, pero SAJ Wrestling anunció su baja poco antes del show por presuntos problemas de salud. Nick Freddi la reemplazó. CAMPEONATO COMBAT SAJ, LUCHA AL MEJOR DE TRES CAÍDAS: Goro (c) derrotó a Kouga [2-1] para retener el título. Goro ostenta dicha presea desde su inauguración el pasado noviembre.

Goro ostenta dicha presea desde su inauguración el pasado noviembre. Nico Inverardi derrotó a Joe Coffey.

CAMPEONATO DE PAREJAS SAJ Y CAMPEONATO DE PAREJAS ASCA, LUCHA A TRES BANDAS: Crimi y Mike Bird (c) derrotaron a Warcode (Adriano y Ema Corsi) y L’Orda (Luca Bjorn y Rust) para retener los títulos. ASCA son las siglas de Adriatic Special Combat Academy, antigua escuela y promotora extinta en 2018, de cuyas cenizas surgió SAJ Wrestling. Crimi y Bird ostentan ambos oros desde el pasado noviembre.

ASCA son las siglas de Adriatic Special Combat Academy, antigua escuela y promotora extinta en 2018, de cuyas cenizas surgió SAJ Wrestling. Crimi y Bird ostentan ambos oros desde el pasado noviembre. CAMPEONATO DE PESO ABIERTO SAJ, LUCHA A TRES BANDAS: Lupo derrotó a Sebastian DeWitt (c) y El G para ganar el título. Lupo puso fin a un reinado de 519 días (el más longevo en la historia de SAJ Wrestling) y se hizo así con un cinturón que nunca había conquistado.

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