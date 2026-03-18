Mercedes Moné contra un ‘fan’: «Me repugna»

De cuando en cuando luchadores y luchadoras de todo el mundo alzan la voz para protestar por el trato negativo que reciben de los fanáticos tanto en persona como en las redes sociales pero aún así es imposible entender del todo cómo debe ser estar en el centro de atención de manera continua. Sí que lo sabe perfectamente Mercedes Moné, desde sus tiempos como Sasha Banks en la WWE hasta la actualidad, donde además de ser una de las principales estrellas de AEW viaja luchando por todo el planeta.

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► ¿Qué le pasa a la gente?

De la «CEO» hablamos en esta ocasión porque justamente acaba de realizar una publicación en X para llamar la atención sobre un video que ha publicado un ‘fanático’ en YouTube de muy mal gusto.

«Estoy sinceramente disgustada por esto. El nivel de falta de respeto, explotación y la narrativa completamente falsa que se está difundiendo aquí es absolutamente inaceptable. Nadie debería tener que lidiar con contenido como este hecho sobre su persona.

Necesito que todos los que vean esto, por favor, marquen y denuncien este canal de inmediato. Este tipo de comportamiento no debería tolerarse ni tener una plataforma«.

I’m honestly disgusted by this. The level of disrespect, exploitation, and straight-up false narrative being pushed here is beyond unacceptable. No one should have to deal with content like this being made about them.

I need everyone who sees this to please flag and report this… — Último Moné (@MercedesVarnado) March 18, 2026

El video actualmente no existe pero sí el canal, que efectivamente se dedica a subir contenido ridículo sobre lucha libre. ¿A quién le puede interesar información que desde un primer momento cuando se ve la miniatura y el título del video se sabe perfectamente que es falsa?