AEW DYNAMITE 1 DE ABRIL 2026 .— Will Ospreay continúa su guerra contra los Death Riders camino a su combate por el Campeonato Continental AEW ante Jon Moxley en Dynasty. Este miércoles lo veremos en un mano a mano ante su coterráneo PAC en una lucha de alta velocidad. Dos de los mejores luchadores aéreos del mundo pondrán el ring al rojo vivo. Ospreay busca demostrar que puede derrotar a cualquier miembro de la facción antes del PPV, mientras que PAC intenta proteger el legado de su líder. La última vez que se enfrentaron, Ospreay salió victorioso en una lucha que fue considerada una de los mejores de 2024. ¿Podrá PAC ganar la esperada revancha contra el asesino aéreo? La acción de AEW Dynamite se emite desde el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá.

Kenny Omega, ‘Jungle’ Jack Perry y Brody King se unirán para enfrentar a The Demand (Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun) en una lucha de tercias. Omega, quien esta misma noche firmará el contrato para su combate por el Campeonato Mundial AEW ante MJF en Dynasty, busca mantener su impulso junto a sus aliados. The Demand, la facción emergente que ha desafiado el status quo de AEW, representa la prueba de fuego que Omega necesita antes del PPV.

En otra lucha de tercias, Mina Shirakawa y The Brawling Birds (Alex Windsor y Jamie Hayter) se medirán con el Triangle of Madness (Thekla, Skye Blue y Julia Hart). Shirakawa, frustrada por su derrota ante Thekla por el Campeonato Mundial Femenil AEW, busca venganza.

AEW Dynamite 1 de abril 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Lucha Predicción Prob. Análisis Will Ospreay vs. PAC Will Ospreay Gana 90% Ospreay está en camino al Campeonato Continental y necesita el triunfo. PAC quedará fuerte en derrota y podría atacar a Ospreay después de la lucha. Kenny Omega, Jack Perry y Brody King vs. The Demand (Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun) Omega, Perry y King Ganan 75% Omega es el próximo retador al Campeonato Mundial. Perry y King son aliados leales. The Demand podrían atacar a Perry cuando se quede solo. Mina Shirakawa y The Brawling Birds (Alex Windsor y Jamie Hayter) vs. Triangle of Madness (Thekla, Skye Blue y Julia Hart) Shirakawa y Brawling Birds Ganan 65% Shirakawa necesita la victoria tras perder la lucha por el título. The Brawling Birds están en ascenso. Triangle of Madness puede absorber la derrota. Firma de Contratos

MJF y Kenny Omega por el Campeonato Mundial de AEW en Dynasty Caos Físico 95% Las firmas de contratos en AEW nunca terminan pacíficamente. MJF insultará a Omega, ambos se atacarán, destruirán la mesa y necesitarán ser separados. Establecerá la tensión final para Dynasty. Posible Aparición

Jon Moxley (Death Riders) Interferencia 80% Moxley no dejará que PAC se enfrente solo a Ospreay. Atacará durante o después del combate, posiblemente causando una descalificación o un ataque brutal que deje a Ospreay debilitado para Dynasty. * AEW Dynamite: April Fools Day – «This is No Joke» | Winnipeg, Manitoba, Canadá | Rumbo a Dynasty

► La función abrió con una gran sorpresa: Chris Jericho está de regreso en AEW. Luego de meses fuera y de rumores de un regreso a WWE, el Y2J está de nuevo en AEW.

► Jericho solo dijo: «Winnipeg… AEW… ¡Estoy en casa!» y se fue mientras era ovacionado por los fans.

► Tras bambalinas, Will Ospreay atacó brutalmente a Jon Moxley, al igual que a Wheeler Yuta. La serguridad tuvo que intervenir.

► El Campeón Mundial de Peso Completo AEW, MJF, tuvo un careo con Kenny Omega, su retador, para firmar el contrato para su lucha en el PPV AEW Dynasty 2026.

► MJF dijo que la única razón por la que Kenny Omega quería el título, era porque su doctor le dijo que sus intentinos, por la diverticulitis, podían estallar en cualquier momento y su vida estar en peligro.

► MJF le dijo a Kenny Omega que ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW es una falsa esperanza, como su Dios… Dios… quien por estas fechas, está muerto.

► Kenny Omega se enojó, volteó la mesa, pero «Speedball» Mike Bailey llegó para evitar que cayera en la tentación y golpeara a MJF, pues si le pegaba, perdía la lucha titular.

► «Al menos yo puedo perder mis intestinos, y seguiré siendo hombre… no como tú, ¡que ya perdiste tus bolas!», dijo Kenny Omega a MJF.

► MJF aceptó luchar ante Speedball en el evento estelar de esta noche… «¡Este país es un basurero! ¡Yo vengo del único país que importa: Estados Unidos de Norteamerica! ¡Esta noche no luchas ante MJF, sino ante un Hérote Norteamericano!», le dijo.

AEW DYNAMITE 1 de abril 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Will Ospreay vs. PAC ►1- Kenny Omega, Brody King y 'Jungle' Jack Perry vs. Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona Ricochet ha estado diciendo que él es quien debería ser el retador número uno al Campeonato Mundial de Peso Completo AEW de MJF, y no alguien como Kenny Omega, por lo que, junto a Gates Of Agony, quieren mandar a Omega de regreso a la sala de emergencias... Omega se molestó por eso y por eso es que tenemos esta lucha de tríos... La lucha empezó con Omega y Kaun en toma de réferi, Kaun logró darle puñetazos y llevarlo al esquinero, en donde, con relevos rápidos, The Demand pudo dominar y atacar al local, el canadiense... Omega reaccionó con machetazo al pecho de Ricochet, luego, con catapulta, lo mandó a volar contra la lona... King y Perry sacaron a Gates Of Agony del ring y enviaron a Omega sobre Ricochet, Perry le hizo tremendo lazo al cuello y King lo remató de esta misma forma y con un sentón bombazo... Perry voló sobre todos con tremendo moonsault y sacó ventaja... Liona atacó a Brody, luego, Perry atacó a Ricochet y los cuatro quedaron medidos entre sí intentando súplex... Omega les atacó la espalda y luego, hubo triple súplex contra The Demand... Ricochet luego con tremendos topes suicidas sobre todo el mundo, sacó ventaja... Tremenda plancha con giro de 450 grados de Ricochet sobre Omega, quien sobrevivió a la tercera palmada del réferi... Perry luego atacó a todo el mundo para salvar a Omega... Perry voló con tope suicida, pero GOA lo tomaron en el aire... pero, Brody King voló con tremendo tope suicida... Ricochet voló con tremenda plancha cruzada; luego, le cayó encima a Brody King... Y se lanzó con plancha con giro de 450 grados, pero Omega se movió a tiempo y le rompió la cara con un rodillazo... Ricochet con Frankensteiner invertida atacó a Omega... King luego cayó encima de Toa Liona y rompieron la mesa del cronometrador... Omega con dos patadotas a la cara de Omega y tremendo death valley driver, para una cuenta en dos segundos... Perry voló con rodillazo sobre Liona, y evitó que Ricochet usara su título, pero Ricochet empujó a Omega sobre Perry y casi gana con rodada a espaldas... Omega con V-Trigger en la cara... Luego, con un segundo V-Trigger tremendo, otro duro rodillazo y el One Winged Angel para ganar por cuenta de tres. El Final One Winged Angel de Ricochet. Valoración 10.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros ¡Qué gran combate! Clásico instantáneo. Lucha nivel PPV.

Contras Nada negativo para remarcar.



AEW DYNAMITE 1 de abril 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Will Ospreay vs. PAC ►2- PAC vs. Will Ospreay Desde que regresó en AEW Revolution 2026, Ospreay está muy enfocado en acabar con Jon Moxley y The Death Riders... PAC atacó a Ospreay mientras hacía su entrada, a traición, por la espalda... y le hizo tremendo brainbuster contra el suelo de ringside... Ospreay luchó contra los paramédicos y se metió al ring, en donde el réferi sonó la campana... PAC le dio tremenda patadota en la cara y luego pisotones en la nuca y por todo el cuerpo, dominándolo con gran facilidad... Ospreay reaccionó con derechazos y patada voladora a la nuca de PAC, pero la cuenta llegó solo a dos... Ospreay luego cayó encima de PAC con tremenda plancha con giro de 450 grados, pero no pudo capitalizar la victoria... PAC evitó un sunset flip powerbomb aferrándose a las sogas, pateó la cara de Will y le cayó encima con tremendo moonsault, pero, a la vez, giró sobre su propio eje y conectó a Ospreay con tremendo DDT que salió de la nada, lastimándole más el cuello... Más adelante, PAC se lanzó con patadas voladoras desde el esquinero... Ospreay evitó un pisotón en el cuello de PAC y demostró fuerza para ponerse en pie y le dio un derechazo a PAC, este se lo devolvió... hubo un buen intercambio de golpes, antebrazos y puñetazos... PAC con tremendo súplex casi gana la contienda... Ospreay con powerbomb casi se lleva la lucha, luego con tremendo Styles Clash, pero PAC sobrevivió... Ospreay sobrevivió a una Frankensteiner invertida de PAC, pero este luego con una huracarrana muy rápida casi lo vence... PAC evitó el Pedigree y mandó a volar de cara contra la lona a su rival, luego, casi le quita el cuello con tremendo lazo... PAC atacó a Will Ospreay con tremendo martinete... PAC cayó en la espalda de Ospreay con tremendo shooting star press y luego, PAC atacó con el Brutalizer a Ospreay, pero este no se rindió fácilmente... Ospreay demostró garra y corazón a lo grande, giró en su propio eje y con una sorpresiva rodada a espaldas, venció a PAC. El Final Rodada a espaldas de Will Ospreay. Valoración 10.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Otra tremenda lucha, otro gran clásico instantáneo aquí en AEW.

Contras Nada negativo para señalar.



► PAC atacó a Ospreay tras la lucha, el réferi intervino y Ospreay le dio un Hidden Blade a PAC, pero Daniel García y Wheeler Yuta golpearon a Ospreay.

► Claudio Castagnoli le puso una silla en el cuello a Will Ospreay… Sin embargo, Mox evitó que Claudio lo pisoteara.

► «Mira esta situación en la que te metiste, Will… Está bien, está bien… ¡Somos seis ante tú solo! ¿Cómo creíste que iba a terminar?», dijo Mox.

► «A la próxima: Usa tu cabeza, o la perderás permanentemente. Esto no es personal para mí, Will… Tú tampoco lo hagas personal», fue el consejo de Jon Moxley para Will Ospreay antes de marcharse The Death Riders por entre la fanaticada.

AEW DYNAMITE 1 de abril 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Will Ospreay vs. PAC ►3- Mina Shirakawa, Jamie Hayter y Alex Windsor vs. Thekla, Skye Blue y Julia Hart Desde que 'Timeless' Toni Storm fue brutalmente atacada hace dos semanas en Dynamite, hemos visto una totalmente nueva Mina Shirakawa, más intensa, y ahora, en unión con las poderosas Brawling Birds, quienes poco a poco se ganan su lugar... Ya el pasado sábado en Collision, Thekla y las Triangle of Madness cayeron ante Shirakawa y las Brawling Birds, por lo que querían guerra y revancha... Mina insistió en querer luchar primero con Thekla, pero la Campeona Mundial Femenil AEW evitó rápidamente unas patadas de la japonesa y le dio el relevo a Blue, quien llevó a Mina al esquinero... Windsor logró entrar y atacar con todo a sus rivales; Hayter también hizo lo propio y rápidamente tuvieron una cuenta en dos segundos a su favor... Al igual que en la lucha anterior, las seis mujeres hicieron la secuencia de un triple súplex... Shirakawa y Thekla luego se noquearon y quedaron en la lona... el réferi empezó la cuenta de protección... Hayter evitó que Thekla usara su manopla y rápidamente, las Brawling Birds atacaron a Thekla y Hart con su Hayterade. El Final Hayterade de Jamie Hayter para Skye Blue y Thekla. Valoración 7.9 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha, bastante entretenida.

Contras Nada negativo para remarcar.



► Darby Allin dijo que iba a seguir adelante hasta encontrarse con Dios, pero que como no ha podido hacer eso, entonces ahora quiere hablar con El Diablo.

► Darby Allin criticó los tratos de MJF con The Don Callis Family y Don Callis salió para decirle que MJF seleccionará a un miembro de su familia para luchar ante Darby Allin en AEW Dynasty 2026.

► Además, se informó que si Darby Allin gana esa lucha, será el próximo retador de MJF cuando «destruya a Kenny Omega». Y dicho miembro es nada más y nada menos que Andrade el Ídolo.

► Andrade el Ídolo se sorprendió, pero Don Callis le dijo que MJF está pagando mucho dinero. La Familia iba agolpearlo, pero Brody King y Kenny Omega salieron al rescate y los hicieron retroceder.

AEW DYNAMITE 1 de abril 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Will Ospreay vs. PAC ►4- CONTENDIENTE #1: MJF (c) vs. 'Speedball' Mike Bailey La lucha empezó con MJF rápidamente atacando a Bailey, y este ni se había quitado su bata... MJF atacó a Bailey, luego, con una Frankensteiner lo mandói a volar... más adelante, MJF derribó con powerbomb para una cuenta en dos a su rival... Bailey quedó luego tendido en el suelo de ringside, pero se recuperó y atacó con un Liger Bomb a MJF, la cuenta llegó a dos... Bailey luego atacó con una plancha de 450 grados y las rodillas a la espalda de MJF... Quería repetirla, pero MJF evitó esta vez la cobertura... MJF atacó con tremendo martinete a Bailey en la ceja del ring... Luego, MJF atacó con el Heat Seeker a Bailey y se llevó la victoria. El Final Heath Seeker de MJF. Valoración 8.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena contienda, bastante interesante.

Contras Nada negativo qué reclamar.



► MJF atacó a Mike Bailey tras la lucha y Kenny Omega apareció para salvar a su amigo, así cerró la función esta noche.