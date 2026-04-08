AEW DYNAMITE 8 DE ABRIL 2026 .— La semana pasada en Winnipeg, Chris Jericho sorprendió al mundo cuando, con pirotecnia y su tema ‘Judas’ resonando en la arena, el veterano hizo su regreso a AEW, en donde se le vio por última vez en abril de 2025. Durante su ausencia hubo rumores sobre su incorporación a WWE, pero Jericho eligió quedarse. ¿A qué debe esa resolución? ¿Fue una cuestión de lealtad? ¿De dinero? ¿O hay algo más detrás de su retorno? Esta noche explicará el porqué. Lo único seguro es que AEW tiene de vuelta a una de sus estrellas más grandes en un momento crucial. La acción de AEW Dynamite se emite desde el Rogers Place, en Edmonton, Alberta, Canadá.

La Campeona TBS, Willow Nightingale, expondrá el título ante Queen Aminata. Nightingale ha sido dominante y busca otra defensa exitosa antes del PPV.

En una lucha de tercias, Darby Allin, Brody King y ‘Jungle’ Jack Perry enfrentarán a la Don Callis Family (Andrade el Ídolo, Konosuke Takeshita y Mark Davis). Allin ha estado en guerra contra MJF, quien ha recurrido a los servicios de Callis para frenar sus deseos de venganza.

Estarán presentes tanto MJF como Kenny Omega, a unos días de su lucha por el Campeonato Mundial AEW en Dynasty.

Además, FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) estarán en acción, mientras Adam Copeland y Christian Cage continúan su caza implacable contra ellos.

AEW Dynamite 8 de abril 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

► La función abrió con una gran guerra entre Will Ospreay y su amigo y protegido, Callum Newman, nuevo y actual Campeón IWGP de NJPW, el más joven de la historia, quienes llegaron para atacar brutalmente a Jon Moxley y The Death Riders.

► Todos los miembros de The United Empire de NJPW aparecieron y tras una dura guerra, en donde se dieron duro, sacaron corriendo a The Death Riders.

► Ospreay retó a Los Jinetes de la Muerte a una lucha ante The United Empire en el evento estelar de esta noche, y aceptaron.

► Will Ospreay luchará ante Jon Moxley en el PPV AEW Dynasty 2026, este domingo 12 de abril de 2026 desde el Rogers Arena en Vancouver, Columbia Británica, Canadá.

► Don Callis anunció con pesar que su muchacho, Kyle Fletcher, está lesionado y dejará vacante el Campeonato TNT. Habrá un Casino Gauntlet Match en el PPV AEW Dynasty 2026 para definir un nuevo retador.