AEW COLLISION 11 DE ABRIL 2026 .— Místico, Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey volverán a exponer el Campeonato Mundial de Tríos AEW. Sus retadores son realmente peligrosos. Se trata de The Dogs (David Finlay, Clark Connors y Gabe Kidd), la facción más violenta de AEW, quienes recientemente han estado en guerra contra The Conglomeration y aliados, y ahora buscan conquistar su primer oro en la empresa. Pero les espera la velocidad devastadora de Knight, la técnica innovadora de Bailey y la experiencia de Místico. ¿Podrán coronarse los imparables Dogs? La acción de AEW Collision se emite desde el Rogers Place, en Edmonton, Alberta, Canadá.

En otra lucha titular, Kazuchika Okada expondrá el Campeonato Internacional AEW ante Myron Reed, miembro de The Rascalz.

En acción femenil, Thekla y Marina Shafir se enfrentarán a las Brawling Birds (Jamie Hayter y Alex Windsor), en un duelo previo al que sostendrán Thekla y Hayter por el Campeonato Mundial Femenil AEW en Dynasty.

Rush y Anthony Bowens competirán por el puesto #2 en el Casino Gauntlet por el Campeonato TNT en Dynasty. El ganador tendrá una ventaja táctica crucial.

Además, El Clon y Hechicero, los mexicanos de la Don Callis Family, buscarán vencer a los Young Bucks.

AEW Collision 11 de abril 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro