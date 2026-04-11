AEW COLLISION 11 DE ABRIL 2026 .— Místico, Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey volverán a exponer el Campeonato Mundial de Tríos AEW. Sus retadores son realmente peligrosos. Se trata de The Dogs (David Finlay, Clark Connors y Gabe Kidd), la facción más violenta de AEW, quienes recientemente han estado en guerra contra The Conglomeration y aliados, y ahora buscan conquistar su primer oro en la empresa. Pero les espera la velocidad devastadora de Knight, la técnica innovadora de Bailey y la experiencia de Místico. ¿Podrán coronarse los imparables Dogs? La acción de AEW Collision se emite desde el Rogers Place, en Edmonton, Alberta, Canadá.
- AEW COLLISION 28 de marzo 2026 | Kazuchika Okada vs. Kevin Knight.
- AEW DYNAMITE 1 de abril 2026 | Will Ospreay vs. PAC.
- AEW COLLISION 2 de abril 2026 | Tommaso Ciampa vs. Juice Robinson.
- AEW DYNAMITE 8 de abril 2026 | El regreso de Chris Jericho.
En otra lucha titular, Kazuchika Okada expondrá el Campeonato Internacional AEW ante Myron Reed, miembro de The Rascalz.
En acción femenil, Thekla y Marina Shafir se enfrentarán a las Brawling Birds (Jamie Hayter y Alex Windsor), en un duelo previo al que sostendrán Thekla y Hayter por el Campeonato Mundial Femenil AEW en Dynasty.
Rush y Anthony Bowens competirán por el puesto #2 en el Casino Gauntlet por el Campeonato TNT en Dynasty. El ganador tendrá una ventaja táctica crucial.
Además, El Clon y Hechicero, los mexicanos de la Don Callis Family, buscarán vencer a los Young Bucks.
AEW Collision 11 de abril 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro