Kenny Omega sigue como EVP y buscará el Campeonato AEW

Kenny Omega consiguió una victoria imporante al derrotar a Swerve Strickland, asegurando así su lugar como contendiente número uno al Campeonato AEW.

El duelo comenzó parejo, aunque Swerve tomó ventaja tras una distracción de Prince Nana. Sin embargo, Omega reaccionó rápidamente, llevando la acción a ringside donde castigó a su rival contra la barricada y las escaleras metálicas.

Strickland respondió enfocándose en la mandíbula de Omega y utilizando tácticas ilegales, incluyendo un golpe bajo que cambió el rumbo del combate. Incluso llegó a conectar un piledriver contra la barricada, dejando muy lastimado al canadiense.

A pesar del castigo, Omega resistió ataques como el House Call y múltiples intentos de Swerve Stomp, manteniéndose en la pelea en momentos críticos.

► Momentos Clave

En la recta final, ambos intercambiaron golpes hasta que Omega logró reaccionar con varios ataques conectando un V-Trigger seguido de One-Winged Angel para llevarse la victoria y convertirse en retador al Campeonato AEW de MJF.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este triunfo, Kenny Omega se coloca como el próximo retador al campeonato, buscando destronar a MJF y conseguir un nuevo título.

Por su parte, Swerve Strickland dejó claro que es un rival peligroso, pero que tendrá que replantear su estrategia si quiere conseguir una oportunidad titular.