Los mayores regresos en la historia de WrestleMania

WWE intenta guardar sus mejores momentos cada año para WrestleMania y entre todos los que más emocionan a los fans son los regresos inesperados de luchadores. A lo largo de los años, han utilizado «La Vitrina de los Inmortales» para traer de vuelta a leyendas, sorprender con apariciones inesperadas y crear algunos de los momentos más memorables de su historia. Estos son algunos de los mayores retornos del mayor evento de todos.

The Hardy Boyz regresan ocho años después (WrestleMania 33)

Tras mucho tiempo lejos de WWE y convertidos en un fenómeno fuera de la empresa por sus éxitos en TNA o ROH, el regreso de Matt y Jeff Hardy parecía improbable. WrestleMania 33 tenía preparado un combate de escaleras por el título en parejas… pero guardaba un giro que nadie esperaba. Cuando sonó su música, el estadio explotó. Sin anuncios ni pistas, regresaron directamente al mayor escenario posible y, además, salieron como campeones. Un regreso perfecto: sorpresa total, reacción masiva y recompensa inmediata.

Ultimate Warrior vuelve para salvar a Hulk Hogan (WrestleMania VIII)

Después de meses fuera de combate, nunca mejor dicho, Ultimate Warrior no formaba parte de la gran cita. El combate entre Hulk Hogan y Sid Justice terminó en caos… y parecía que todo había acabado después de la descalificación. Pero entonces sonó su música. Warrior irrumpió, limpió el ring y devolvió el equilibrio en cuestión de segundos para ayudar a su gran amigo para también gran rival. Un regreso clásico: inesperado, directo y con una reacción del público que lo convirtió en momento icónico.

The Undertaker regresa como The Undertaker (WrestleMania 20)

Tras su icónica etapa como “American Badass”, The Undertaker recuperó en el Madison Square Garden en 2004 su esencia más reconocible. La construcción apuntaba a algo especial… pero el impacto superó cualquier expectativa. Con Paul Bearer de nuevo a su lado y con su hermanastro Kane enfrente, el regreso del «Deadman» devolvió a WrestleMania una de sus figuras más icónicas en su forma más pura. No fue solo un regreso: fue la vuelta de un mito.

Stone Cold Steve Austin lucha después de 20 años (WrestleMania 38)

Durante años, parecía imposible volver a ver a Stone Cold Steve Austin luchando. Su retirada había sido definitiva allá por 2003 después de disputar ante The Rock un combate legendario en WrestleMania 19… Tuvieron que pasar casi 20 años. En Texas, su casa, volvió a subirse al ring ante Kevin Owens. Lo que empezó como un segmento terminó en combate, y con cada Stunner el público reaccionaba como si el tiempo no hubiera pasado. Un regreso que mezcló nostalgia, emoción y que resulta inolvidable.

Cody Rhodes vuelve a WWE (WrestleMania 38)

Una de las frases más repetidas en la lucha libre es «nunca digas nunca» pero también parecía imposible que algún día Cody Rhodes volviera a la WWE después de irse por la puerta de atrás en 2016 y de haberse convertido en alguien que nadie esperaba tanto en NJPW como en ROH y, especialmente, en AEW, una compañía que él mismo ayudó a construir. Sin embargo, tenía que «terminar su historia». Y dio el primer paso, como Steve Austin, en el gran evento de 2022. El impacto fue inmediato, espectacular. Se le esperaba, pero eso no importó. Había demasiadas ganas de vovler a verlo en WWE. Como rival de Seth Rollins, ya uno de sus mejores oponentes. Aquel fue el regreso de la nueva cara de la WWE.

John Cena ayuda a The Rock (WrestleMania 32)

Fuera de acción por lesión, John Cena no estaba previsto para la edición 32. El segmento de The Rock con la Wyatt Family parecía cerrado… hasta que todo cambió. Cena apareció por sorpresa para prestar su mano a quien había sido su rival en WrestleMania 28 y WrestleMania 29.. Un regreso breve, pero perfectamente ejecutado: inesperado, efectivo y con impacto inmediato. Dos leyendas vivientes que una vez fueron acérrimos enemigos ahora convertidos en aliados.

John Cena, The Rock, Seth Rollins y The Undertaker (WrestleMania 40)

Pero eso cambió ocho años después. (Y volvió a hacerlo en 2025 con el tan impactante como mal contado giro a heel de Cena). En otro momento volveremos a aquello. Un año antes, Cena y Rock volvieron a ser oponentes mientras Cody Rhodes enfretaba a Roman Reigns por el Campeonato Universal WWE intentando «terminar su historia». Solo Sikoa fue el primero en intervenir para ayudar a su «Jefe Tribal», pero fue eliminado del combate por el 17 veces campeón mundial. Este a su vez fue atacado por «The Final Boss». Parecía que un Seth Rollins homenajeando sus años en The Shield junto a Reigns iba a sacar al samoano máximo pero no. Tuvo que regresar The Undertaker para cumplir con ese cometido. Cuatro regresos emocionalmente imparables que culminaron con una de las mayores victorias en la historia de WrestleMania.