AEW Dynasty 2026: Alex Windsor venció a Marina Shafir

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Alex Windsor Marina Shafir

En la primera lucha del Zero Show del PPV AEW Dynasty 2026, vimos cómo Marina Shafir se enfrentó a Alex Windsor en una lucha en mano a mano.

Esto, porque Windsor es la aliada de Jamie Hayter, quien más adelante buscará quitarle el Campeonato Mundial Femenil AEW a Thekla, nueva amiga y aliada de Marina Shafir.

► Momentos clave

El final de la lucha llegó cuando Marina evitó una rodada a espalda, pero luego, Shafir le dio varios rodillazos al abdomen a Windsor y le dio una patadota al pecho a Windsor.

Shafir luego le hizo una rodada a espaldas, pero Windsor la evitó y se la devolvió.

► ¿Y ahora qué?

Esperar a ver cómo le va a Jamie Hayter más adelante.

Alex Windsor Marina Shafir
Alex Windsor Marina Shafir
LA LUCHA SIGUE...
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X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

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