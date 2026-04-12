AEW Dynasty 2026: Alex Windsor venció a Marina Shafir

En la primera lucha del Zero Show del PPV AEW Dynasty 2026, vimos cómo Marina Shafir se enfrentó a Alex Windsor en una lucha en mano a mano.

Esto, porque Windsor es la aliada de Jamie Hayter, quien más adelante buscará quitarle el Campeonato Mundial Femenil AEW a Thekla, nueva amiga y aliada de Marina Shafir.

► Momentos clave

El final de la lucha llegó cuando Marina evitó una rodada a espalda, pero luego, Shafir le dio varios rodillazos al abdomen a Windsor y le dio una patadota al pecho a Windsor.

Shafir luego le hizo una rodada a espaldas, pero Windsor la evitó y se la devolvió.

► ¿Y ahora qué?

Esperar a ver cómo le va a Jamie Hayter más adelante.