Kamille regresa a AEW y apunta directo al Campeonato TBS de Willow Nightingale

Kamille hizo su regreso a AEW durante Dynasty, donde irrumpió en una entrevista de Willow Nightingale, actual Campeona TBS, para atacarla de forma sorpresiva y dejarla lastimada.

Tras su reaparición, Kamille volvió al ring para enfrentar a una luchadora local, a quien dominó sin mayores complicaciones pese a un breve intento de reacción por parte de su rival.

Exclusive: As TBS Champion @willowwrestles arrived at #AEWDynasty, she was attacked by the returning @Kamille_brick! Kamille will be in action on #AEWDynasty #ZeroHour, TONIGHT! pic.twitter.com/CPZQo9guDf — All Elite Wrestling (@AEW) April 12, 2026

► Momentos clave

La fuerza de Kamille fue evidente durante todo el combate, imponiéndose con facilidad y dejando claro que su nivel sigue siendo dominante tras dos años fuera de acción.

Sin embargo, el momento más tenso llegó después del combate, cuando Willow apareció para buscar revancha inmediata por el ataque sufrido previamente.

Cuando Willow Nightingale intentó confrontarla, Kamille la volvió a atacar, dejándola nuevamente en malas condiciones y enviando un mensaje contundente.

► ¿Qué pasará?

El regreso de Kamille la coloca de inmediato como contendiente al Campeonato TBS, anticipando un enfrentamiento directo contra Willow Nightingale en el futuro cercano.