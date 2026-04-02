AEW COLLISION 2 DE ABRIL 2026 .— Tommaso Ciampa enfrentará a Juice Robinson en una batalla que forma parte de una guerra mayor. El 28 de marzo, Ciampa derrotó a Ace Austin, compañero de Robinson en la Bang Bang Gang. Tras esa lucha, Robinson salió para revisar a Austin, y por un momento pareció que Ciampa lo atacaría a traición, pero Robinson se dio la vuelta y encaró a Ciampa, quien optó por retirarse. La violencia de Ciampa hará frente a la agresividad desenfrenada de Robinson. Ambos participaron en el Blackjack Battle Royale de Revolution por el Campeonato Nacional de AEW, donde Ciampa fue eliminado precisamente por Robinson. Ahora el ‘Psycho Killer’ busca venganza. La acción de AEW Collision se emite desde el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá.

Místico, Orange Cassidy, Kevin Knight y Roderick Strong, enfrentarán a los Death Riders (Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta) y a The Dogs (David Finlay y Clark Connors) en un Tornado Tag Match de cuartetas.

En mano a mano, Jon Moxley se medirá con Anthony Bowens. El Campeón Continental AEW y líder de los Death Riders busca enviar un mensaje claro a Will Ospreay antes de su confrontación en Dynasty.

The Rascalz (Zachary Wentz y Dezmond Xavier) se enfrentarán a Andrade el Ídolo y Mark Davis en un duelo de alta velocidad.

Las Campeonas Mundiales de Parejas AEW, Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) entrarán en acción, lo mismo que los Campeones Mundiales de Parejas AEW, FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood).

Además, Willow Nightingale expondrá el Campeonato TBS en un reto abierto.

AEW Collision 2 de abril 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

1- Lucha Eliminatoria por el Campeoanto Continental: Jon Moxley vs. Anthony Bowens Mox comenzó intentaando humillar a su rival, pero Bowens contestó con fuertes golpes, haciendo retroceder al campeón; sin embargo, pronto Mox volvió a tomar el control del encunetr con fuertes golpes y rudeza. Aunque no lo pareciera, el duelo comenzó a ponerse parejo, incluso Moxley pareció algo deconcentrado, pues su rival tomó el control varios momentos, lo que lo obligó a volver a recurrir a rudezas, incluyendo morderle la frente y golpearlo pese a haber cuerdas. La lucha se trasladó fuera del ring, con golpes incluso entre el público. Mox logró retomar el control con llaves arriba dle ring, aprovechando los ataques que tuvo abajo del encordado. Ahtony logró resistir los embates de su rival, pero Moxley siguió atacando con fuertes golpes. Bowens consiguió un DDT que puso las cosas a su favor unos minutos, pero Moxley consiguió atraparlo con un mataleón y luego un armbar, aunque no fue sucieiente. Mox visiblemente frustrado intentó conectar un piledriver abajo del ring, pero falló y Bowens se olvidó de todo cazando con una silla a su rival, aunque no logró golpearlo. Nuevamente arriba del ring, Los golpes siguieron y después de dos codazos Anthony derribó a Mox que reaccionó con un candado y el Death Rider para llevarse la victoria. 🏆 GANADOR: Jon Moxley Calificación: ★★★ Calidad 5.5 Narrativa 5.0 Intensidad 5.0 ✅ Lo Mejor Ver a Anthony Bowens con buen nivel sobre Moxley ❌ Lo Peor Lucha que pareció sin alma varios minutos

► Una vez terminado el encuentro, Will Ospreay llegó a golpear a Moxley, quien fue salvado por Daniel García, Wheeler Yuta y Marina Shaffir.

► Will Ospreay lnazó una amenaza a Moxley para Dynasty, asegurndo que se llevará el Campeonato Continental.

► Nos vamos tras bastidores con la Don Callis Family, donde Okada, Mark Davis y Andrade. Hablan de la lesión de Kyle Fletcher.

2- Megan Bayne y Lena Kross vs. Ava Lawless y Kristara Megan Bayne domina desde el inicio junto a Bayne, dominando a sus rivales de forma despiadada, incluuso lanzándolas como si fueran cualquier cosa, sin darles oportunidad de reaccionar. Finalmente con un Divine Dominion sobre Kristara, se define el encuentro. 🏆 GANADORAS: Megan Bayne y Lena Kross Calificación: ★★ Calidad 2.5 Narrativa 5.0 Intensidad 3.0 ✅ Lo Mejor La fortaleza de Megan Bayne y Lena Kross ❌ Lo Peor Sus rivales dieron pena

► Siguiente combate de la noche

2- CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale vs Hikary Shida Willow Nightingale esperó en el ring para ver quién aceptaba su reto. Las luces cambiaron, y apareció HIKARU SHIDA. El público explotó: la guerrera japonesa regresaba después de casi 500 días sin pisar un ring de AEW. La lucha fue de poder a poder. Willow arrancó dominando con embestidas, pero Shida respondió con rodillazos brutales, uno de ellos directo a la nuca de la campeona. En un momento, Willow sacó garra: un cañonazo desde la escalera exterior, gritando entre dientes que eso eran «cosas de Campeona TBS». Shida no se achicó. Sobre la lona exterior, estuvo a punto de lanzar a Willow al suelo con un suplex, pero la campeona se resistió. Entonces Shida agarró una silla, tomó impulso y conectó un rodillazo volador espectacular. Ya en el ring, subió a las cuerdas y clavó una Meteora que casi le da la victoria. La parte final fue un intercambio salvaje de ataques y cuentas de tres. Willow falló una moonsault, Shida falló su remate de «Kitana», y cuando todo parecía perdido, Willow Nightingale revirtió un movimiento con un backslide sorpresa. El árbitro contó: 1, 2, 3. 🏆 GANADORA Y AÚN CAMPEONA TBS: Willow Nightigale Calificación: ★★★ Calidad 6.0 Narrativa 6.0 Intensidad 7.0 ✅ Lo Mejor Una buena lucha con ataques poderosos ❌ Lo Peor El combate duró poco.

4- FTR vs Mo Jabari y London Lightning La lucha arrancó con Dax Harwood midiéndose a London Lightning. Dax le dio una palmada casi de broma en la esquina, luego lo derribó con un hombroazo y un lariat. Pero Lightning respondió con un bloqueo que mandó a Dax a la lona. Mo Jabari entró al relevo, igual que Cash Wheeler. Jabari intentó encargarse de los dos solos, y por un momento lo logró: los apartó con patadas y le pasó el control a Lightning, quien giró buscando a FTR… pero sus rivales habían desaparecido de la jugada. Lightning fue a cubrir a Dax, pero era una trampa: Dax había estado fingiendo estar noqueado. Apareció la Shatter Machine. Cuenta de tres. Fin del cuento. 🏆 GANADORES: FTR con Shatter Machine para Mo Jabari Calificación: ★ Calidad 1.5 Narrativa 3.0 Intensidad 4.0 ✅ Lo Mejor Nada destacable. ❌ Lo Peor Sigue la rivalidad con Adam Copeland y Christian.

► Al final, Adam Copeland y Christian llegaron al ataque.

5- Tommaso Ciampa vs. Juice Robiinson Juice Robinson arrancó el combate con una barrida lateral rusa y luego cayó encima de Ciampa con un senton. Ciampa reaccionó con un golpe de mandíbula, pero Juice le respondió enseguida con una silla eléctrica. Juice no tuvo piedad: estampó la cabeza de Ciampa contra la esquina una y otra vez, subió a las cuerdas y le clavó diez puñetazos. Ciampa cambió el ritmo. Barrió las piernas de Juice en la lona exterior y lo mandó al suelo. Luego, nada elegante: le mordió la nariz. Dentro del ring, un lariat de Juice envió a Ciampa afuera, y entonces llegó lo grande: una plancha suicida que dejó a Ciampa en malas condiciones. Juice escupió agua a la cara de su rival como burla, y acto seguido lo estrelló contra la mesa de comentaristas. Se fueron a pausa. Cuando regresaron, ambos se estaban dando con todo. Juice conectó un cabezazo y dejó tambaleando a Ciampa. Un bota en la cara de Ciampa no fue suficiente porque Juice respondió con un spinebuster. Luego vino un duelo de golpes y cortes al pecho mientras Excalibur recordaba al legendario Tenryu. Juice fue mandado a la lona exterior, donde Ciampa le clavó un rodillazo. Ciampa quiso lanzarlo contra las vallas, pero Juice lo invirtió y le pegó un cañonazo contra la barrera. Ya en el ring, otro cañonazo más, y luego un jackhammer en suspensión que casi sella la victoria. Juice subió a lkas alturas y falló una plancha. Ciampa se bajó la rodillera. Pero Juice lo estaba esperando: conectó un lariat con la pierna. Ciampa, desesperado, agarró la camiseta del réferi y le metió un golpe bajo a Juice. Ciampa lo subió a la tercera cuerda, Juice le mordió la frente para zafarse, pero no bastó. Intentó un Air Raid Crash, pero Ciampa lo transformó en un powerbomb para dos segundos. Patadas voladoras de Ciampa y un rodillazo fallido, luego un intercambio salvaje de machetazos al pecho. Finalmente, la Mano Izquierda de Dios de Juice tampoco encontró blanco, y Ciampa aprovechó para conectar su rodilla. Una vez más. Y otra. Cuenta de tres. 🏆 GANADOR: Tommaso Ciama con rodillazo a la cara. Calificación: ★★★½ Calidad 7.5 Narrativa 7.0 Intensidad 8.0 ✅ Lo Mejor Las luchas de Ciampa son imperdibles. ❌ Lo Peor No fue en PPV.

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4- Andrade el Ídolo y Mark Davis vs. The Rascalz (Desmond Xavier y Zachary Wentz) Don Callis estuvo en la mesa de comentaristas para esta lucha, y apenas empezó ya había caos. Davis y Andrade atacaron a The Rascalz mientras estos posaban en las cuerdas, los mandaron al suelo y los estamparon contra la barricada y el borde del ring. Todo esto antes de que sonara la campana. Los Rascalz lograron reaccionar con dos superkicks y unos topes suicidas sincronizados que seguramente hicieron enfurecer a Peter Rosenberg. Xavier recibió una patada en la espalda, Wentz entró al relevo, pero Davis hizo una rueda de carro para esquivarlo. Los Rascalz conectaron golpes combinados, Xavier volvió a entrar y realizó una patada ascendente rodando. Davis lo aplastó con un costalazo y un sentón. Andrade tomó la posta, sacó a Xavier de la lona exterior y lo recibió con un antebrazo brutal cuando intentaba un vuelo. Antes de irse a comerciales, Andrade se acercó a una rubia entre el público y le besó la mano con toda su elegancia. Al regreso, Xavier intentó una fuga rápida con una rana. Xavier falló una patada giratoria y Andrade le respondió con una bota en la cara. Andrade se preparó para las rodillas en la esquina, pero Xavier salió desesperado. Llegaron los relevos: Davis y Wentz. Wentz soltó una ráfaga de patadas y un enziguri. Davis lo levantó en vilo, pero Wentz revirtió con una patad. Más patadas de empuje, un tornillo desde la segunda cuerda, y aunque Davis logró sacar la cuenta, Callis ya se había quitado los auriculares. Davis buscó su martinete, pero Wentz lo neutralizó. Entraron Andrade y Xavier, Wentz conectó un doble stomp, y los dos Rascalz castigaron a Davis con superkicks al unísono. Llegó el «Hot Fire Flame», pero Davis levantó las rodillas. Andrade giró y clavó un codazo giratorio a Xavier. Entonces Davis ejecutó su martinete. Andrade volvió al ring para aplicar el «DM» definitivo. Cuenta de tres. 🏆 GANADORES: Andrade y Mark Davis con DM de Andrade a Wentz Calificación: ★★★ Calidad 6.5 Narrativa 7.0 Intensidad 6.8 ✅ Lo Mejor Buena química de los cuatro luchadores. ❌ Lo Peor Nada en particular.