WrestleMania es el lugar dentro de la WWE donde nacen las leyendas, donde se cuentan las mejores historias y donde los luchadores deben dar su mejor versión. A lo largo de los años, muchos combates han marcado época, pero solo unos pocos han alcanzado ese nivel en el que todo encaja: historia, ejecución y emoción. Estos son algunos de los mejores combates en la historia de WrestleMania.

The Undertaker vs Shawn Michaels (WrestleMania 25 y WrestleMania 26)

En WrestleMania 25, The Undertaker y Shawn Michaels firmaron uno de los mejores combates de todos los tiempos. Las dos leyendas pusieron todo sobre el cuadrilátero (y en ringside) para crear una lucha icónica y momentos memorables. Un año después, en WrestleMania 26, elevaron aún más la apuesta: la carrera del «Chico Rompecorazones» contra la racha del «Hombre Muerto». El combate fue más emocional, más dramático, y el final —con Michaels aceptando su destino tras insistir en seguir luchando— convirtió la lucha en una despedida perfecta. Dos combates distintos, pero ambos al nivel más alto posible.

Stone Cold Steve Austin vs The Rock (WrestleMania 17 y WrestleMania 19)

La lucha definitiva de la Attitude Era. Dos estrellas inolvidables en su punto máximo, con una rivalidad perfectamente construida y un público completamente entregado. El final, con Steve Austin golpeando repetidamente a The Rock con una silla y aliándose con Vince McMahon, no solo sorprendió, sino que añadió una capa narrativa brutal a un combate que ya era histórico. En WrestleMania 19, ambos volvieron a enfrentarse en lo que terminaría siendo el último combate de Stone Cold Steve Austin en casi dos décadas. «The Great One» logró finalmente derrotar a «La Serpiente de Cascabel» en el gran escenario tras dos intentos fallidos, cerrando su trilogía con un combate marcó el final de una era.

Bret Hart vs Steve Austin (WrestleMania 13)

Uno de los enfrentamientos más influyentes de la historia de la lucha libre profesional. Un choque de rendición sin descalificación brutal y con una narrativa perfecta. El momento clave llega cuando Steve Austin, atrapado en el Sharpshooter, se niega a rendirse y acaba perdiendo el conocimiento mientras la cara le sangra a borbotones. Ese instante cambia todo: el público se pone de su lado, Bret Hart se vuelve más agresivo… y sin necesidad de un giro explícito se produce uno de los mejores double turn de todos los tiempos.

Randy Savage vs Ricky Steamboat (WrestleMania III)

Una lucha adelantada a su tiempo. En una era dominada por luchas más simples, Randy Savage y Ricky Steamboat ofrecieron un combate para ver una y otra vez en cualquier escuela de lucha libre. La precisión en cada movimiento, la estructura, el ritmo, la emoción… marcaron un estándar que influiría durante décadas. No solo es un clásico: es uno de los combates más importantes en la evolución del wrestling.

Kurt Angle vs Shawn Michaels (WrestleMania 21)

Un combate técnico prácticamente perfecto entre dos de los luchadores más talentosos de todos los tiempos. Kurt Angle y Shawn Michaels construyeron una lucha basada en psicología, pasión y ejecución impecable. Cada llave tenía sentido, cada transición estaba medida, cada emoción agitaba el alma. El final, con Michaels rindiéndose al Ankle Lock, cerró una lucha que es referencia absoluta de la lucha libre técnica.

Chris Jericho vs Shawn Michaels (WrestleMania 19)

Una rivalidad que nació desde la admiración… y terminó convirtiéndose en obsesión. Chris Jericho construyó toda la historia alrededor de Shawn Michaels, viéndose a sí mismo como su heredero e incluso su superación, y esa tensión se trasladó al combate de forma constante. El resultado fue una lucha tan buena en su ejecución como emocionante en su narrativa. El final es lo que la eleva definitivamente: Jericho aparenta respeto tras la derrota, abraza a Michaels… y lo traiciona con un golpe bajo. Un final perfecto.

The Dudley Boyz vs The Hardy Boyz vs Edge & Christian (WrestleMania 17)

El TLC definitivo. Un combate caótico pero perfectamente estructurado que llevó el riesgo al límite entre tres de los mejores equipos de todos los tiempos. Mesas, escaleras y sillas en una sucesión de momentos memorables. El spear de Edge a Jeff Hardy en el aire es una de las imágenes más icónicas de WrestleMania. Un espectáculo irrepetible.

CM Punk vs The Undertaker (WrestleMania 29)

The Undertaker tuvo con CM Punk uno de los mejores combates de su legendaria racha en WrestleMania. A pesar del descontento del «Mejor del Mundo» por no cerrar el evento. Con la historia marcada por la muerte de Paul Bearer, la lucha tuvo una carga emocional enorme. Si John Cena y The Rock están en la cartelera van a ellos ellos quienes la cierren pero Punk y Undertaker estuvieron por encima.