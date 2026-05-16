AEW COLLISION 16 DE MAYO 2926 .— Este sábado veremos la defensa más cargada de historia personal que Darby Allin ha tenido desde que ganó el título. Sammy Guevara desafió públicamente a Allin a una lucha por el Campeonato Mundial AEW durante Supercard of Honor. Estos dos llevan años cruzándose en momentos decisivos. Guevara venció a Allin en el torneo por el título vacante en 2022, en una de las victorias más importantes de su carrera hasta ese momento. Pero Guevara lleva meses lejos de los carteles de AEW, manteniéndose en ROH, aunque ha sido incluido en el Torneo de la Fundación Owen Hart. Allin, por su parte, espera retener para llegar a Double or Nothing para exponer el título contra la cabellera de MJF. Allin lleva ocho defensas en un mes, un ritmo que ningún campeón de AEW ha tenido. Guevara es lo suficientemente hábil y rápido, ¿pero le alcanzará para destronar a Allin? La acción de AEW Collision se emite desde el Wicomico Youth and Civic Center, en Salisbury, Maryland.

Durante Supercard of Honor, Red Velvet estaba molesta en backstage por no haber sido incluida en el Torneo de la Fundación Owen Hart, y esa frustración la llevó a aceptar el reto abierto de la Campeona TBS, Willow Nightingale. Es exactamente el tipo de motivación que hace interesante una lucha de título que sobre el papel podría parecer rutinaria.

En lucha de relevos veremos a The Opps (Samoa Joe y Anthony Bowens) contra The Lethal Twins (Jay Lethal y Lee Johnson).

En tercias, The Conglomeration (Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Mark Briscoe) se medirán con Shane Taylor Promotions (Lee Moriarty, Shawn Dean y Carlie Bravo).

Además, en un Eliminator Match, veremos a las Campeonas Mundiales de Parejas AEW, Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross), ante rivales por designar.

AEW Collision 16 de mayo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro