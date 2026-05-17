LUCHA LIBRE AAA 16 DE MAYO 2026 .— Julius y Brutus Creed, parte del grupo American Made, aparecieron durante la firma del contrato entre los Grandes Americanos para respaldar al Original Grande Americano atacando a su rival. En el episodio de esta semana, veremos a Aerostar y El Fiscal, la dupla heredera de Abismo Negro, quienes saldrán al encuentro de los Creed como representantes de la lucha libre mexicana ante el invasor extranjero. Sin embargo, éstos tienen una ventaja de tamaño y fortaleza. ¿Podrán Fiscal y Aerostar neutralizar esta amenaza, ayudando de paso a El Grande Americano? La acción de AAA se emite desde el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, Querétaro.

En un cuadrangular de parejas, veremos a La Parka y Mr. Iguana vs. Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro) vs. Nueva Generación Dinamita (Forastero y Sansón) vs. Tokyo Bad Boys (Kento y Takuma).

Además, Galeno debuta en una lucha en modalidad handicap ante Chris Carter y Drago.

Lucha Libre AAA 16 de mayo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro

1 -La Parka y Mr. Iguana vs. Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro) vs. Nueva Generación Dinamita (Forastero y Sansón) vs. Tokyo Bad Boys (Nobu y Takuma) Los Dinamita llegaron siendo la dupla discordante en este cuadrangular, esto debido a que su estilo destructor no estaba para las movidas espectaculares que suelen hacer el resto de los luchadores, incluyendo a los Money Machine, que tuvieron un buen duelo de rudos contra rudos en contra de los de Lagos de Moreno, logrando el apoyo de los aficionados.

Los Tokyo Bad Boys también pusieron su granito de arena para hacer ver a los Money Machine como peritas en dulce, pues les echaron montón a tal grado que Mr. Iguana tuvo que entrar al rescate.

La Parka también entró, azotando a Takuma de manera espectacular antes de impactarle patadas voladoras. Nobu distrajo al huesudo, lo que permitió a Takuma aplicarle Tornado DDT.

Los Dinamita nuevamente entraron, ganándose los abucheos. No pudieron aplicarle doble súplex a La Parka, quien, de manera increíble, se llevó a ambos en dicho castigo. De inmediato, los Money Machine sacaron del ring a los Dinamita y los siguieron con tope suicida y moonsault desde las alturas. De regreso al encordado, siguieron tundiendo a los villanos.

Los Tokyo Bad Boys también ejecutaron espectaculares topes suicidas.. Nobu San secuestró a la Yesca, que sirvió como arma de los nipones antes de que Iguana la recuperara.

Iguana logró huracarrana a Sansón para dos segundos. Luego ejecutó corbata hacia fuera del ring, mientras La Parka daba cuenta de Forastero. GANADORES: La Parka y Mr. Iguana con deshuesadora Calificación ★★★ Calidad 6.5 Narrativa 7.0 Intensidad 7.2 ✅ Lo mejor La manera en que los Money Machine mostraron que pueden ser técnicos. ❌ Lo peor Nada en particular.

► Tras la lucha, los War Raiders aparecieron para atacar a los Dinamita, a los Money Machine y a los Tokyo Bad Boys.

► Dorian Roldán fue a buscar a Mariseña Peña. Pero en su oficina estaba en junta con Texano Jr., otro de los candidatos para ser Gerente General de AAA.