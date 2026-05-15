WWE SMACKDOWN 15 DE MAYO 2026 .— Gunther usó el favor que le debía Paul Heyman para tramitar su transferencia oficial a SmackDown y recibir una lucha por el Campeonato Indisputable WWE ante Cody Rhodes para Clash in Italy. Este viernes veremos a ambos dirigiéndose al público, y es más que posible una confrontación física entre ellos. Rhodes, como el campeón, ha sobrevivido a todo lo que WWE le ha lanzado, pero Gunther es el hombre que termina carreras y ahora apunta al título más importante. Llegó a SmackDown sin pedir permiso, usando a Heyman como moneda de cambio; viene, pues, dispuesto a conquistar. ¿Qué tendrá planeado Rhodes para poder salir airoso del desafío más complicado de su reinado? La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Colonial Life Arena, en Columbia, South Carolina.

Trick Williams regresa a su ciudad natal, como Campeón de los Estados Unidos, y ese solo dato garantiza que la arena va a explotar desde que suene su música. La pregunta es qué historia sigue para el título. Montez Ford, que había sido anunciado para el combate triple de Backlash pero fue retirado antes del evento, está anunciado para SmackDown de esta noche, lo que hace casi inevitable una confrontación entre él y Williams. Aunque no hay que descartar que sea Carmelo Hayes el que busque desafiarlo.

WWE SmackDown 15 de mayo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

El campeón de Estados Unidos Trick Williams, Lil Yachty y la mascota Cocky aparecieron en Columbia ante la familia del luchador.

The Miz y Kit Wilson los interrumpieron para burlarse de ellos, lo que provocó que Yachty los acusara de estar malditos y el público coreara en su contra.

Kit propuso un duelo de rimas, pero Yachty lo humilló criticando su rol de asistente y revivió las burlas sobre el tamaño de los testículos de Miz. Furioso, Miz exigió una lucha inmediata para derrotar a Trick frente a su madre. Los cuatro se fueron a los golpes, Trick y Yachty sacaron a sus rivales del cuadrilátero y el combate quedó pactado para después de los comerciales.

WWE SMACKDOWN 15 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Rumbo a Clash in Italy 1. Trick Williams vs. The Miz Trick quiso tomar la iniciativa, pero Trick tomó un impulso y descargó un fuerte ataque sobre su rival contra el esquinero. Miz respondió y sacó a su rival del ring y luego encaró a Lil Yachty. Tras el comercial, ambos tuvieron un intercambio, y Triick fue quien logró derribar a su rival; sin embargo, no pudo conectar el Trick Shot por la interferencia de Kit Wilson. Mientras tanto, Miz aprovecharía la distracción y con un Skull Crushing Finale logró una cuenta de dos. Kit volvió a interferir y Miz buscó un palo de kendo para atacar a Trick, pero Lil Yachty lo impidió y golpeó a Kit. En el ring, Trick liquidó a Miz con el Trick Shot. El Final Trick Shot sobre Miz Valoración 5.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros El público ama a Trick.

Contras Nada del otro mundo.



Tras bastidores, Nia Jax y Lash Legend amenazaron a Brie Bella y Paige que recupeararán sus títulos en Saturday Night’s Main Event.

WWE SMACKDOWN 15 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Rumbo a Clash in Italy 2. Paige y Brie Bella vs. Giulia y Kiana James Brie Bella inició muy bien con una ofensiva sobre Kiana. Paige y Giulia ingresaron, con esta última tomando el control absoluto por un rato, hasta que la campeona frenó a rival con una patada, y luego conectó una serie de rodillazos. Tras el comercial, Brie arrinconó a sus rivales y aplicó el Brie Mode y un rompecaras sobre Kiana, pero Giulia evitó el conteo. Kiana y Giulia se volvieron a combinar, pero Paige evitó la victoria rival con un Brainbuster. Kiana hizo que Paige impactara accidentalmente en Giulia, quien cayó de cabeza fuera del ring. Brie aprovechó la distracción y con el regreso de Paige, lograron combinarse para liquidar a Kiana, luego de que Giulia no pudiera volver. El Final Ram Paige sobre Kiana Valoración 5.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Las campeonas sufrieron pero salieron airosas.

Contras Giulia es talentosa, pero no genera reacciones en el público.



Giulia miró de mala manera a Kiana. Esta sociedad podía culminar.

Cody Rhodes llegó al ring armando una mesa, sillas y el escenario para una firma de contrato, e indicó que Gunther solo tiene que firmar dos papeles: su contrato de SmackDown y su contrato para una lucha titular en Clash in Italy.

Gunther llegó al ring para pedirle a Cody que sea profesional y le pida las cosas de buena manera si es que quiere que firme el contrato.

Cody respondió burlándose de Gunther y reclamándole que quiere ganarse su oportunidad cobrando favores y aún así, le pidió «de favor» de que aparezca en el ring y firme. Gunther seguía burlándose de Cody, pero el que apareció fue Royce Keys, quien decidió aparecer para encarar a Gunther y decirle que él firmará el contrato en su lugar.

Keys apareció para firmar el contrato, pero Gunther se lo impidió y ambos empezaron el forcejeo. Nick Aldis llegó para decir que Royce Keys y Gunther se enfrentarán y el ganador tendrá su lucha en Clash in Italy.

WWE SMACKDOWN 15 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Rumbo a Clash in Italy 3. Carmelo Hayes vs. Ricky Saints Carmelo volvió tras perder el Campeonato de los Estados Unidos y empezó con ímpetu su combate. Ricky logró bloquear el ataque de Melo y lo llevó a la escuela clásica, retomando el control de la contienda. Melo se repuso y sacó a Ricky del ring antes de conectar un tope con giro. Melo logró una cuenta de dos con una plancha, pero Ricky respondió y sometió a su rival con un candado a ras de la lona. Melo respondió con una buena maniobra planchando a Ricky contra la lona y logró otra cuenta de dos. Luego, revirtió un intento de suplex y casi sorprendía a su rival con una enredadera. Ricky también mostró lo suyo, recuperándose y lograr una cuenta de dos con una DDT. Ricky retomó el control y buscó ganar con trampa, aunque el réferi lo descubrió y empezó a discutir con él. Melo aprovechó y con una enredadera y algo de trampa se llevó el triunfo. El Final Enredadera de Melo. Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate y gran victoria en el regreso de Melo.

Contras

