WWE SMACKDOWN 15 DE MAYO 2026 .— Gunther usó el favor que le debía Paul Heyman para tramitar su transferencia oficial a SmackDown y recibir una lucha por el Campeonato Indisputable WWE ante Cody Rhodes para Clash in Italy. Este viernes veremos a ambos dirigiéndose al público, y es más que posible una confrontación física entre ellos. Rhodes, como el campeón, ha sobrevivido a todo lo que WWE le ha lanzado, pero Gunther es el hombre que termina carreras y ahora apunta al título más importante. Llegó a SmackDown sin pedir permiso, usando a Heyman como moneda de cambio; viene, pues, dispuesto a conquistar. ¿Qué tendrá planeado Rhodes para poder salir airoso del desafío más complicado de su reinado? La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Colonial Life Arena, en Columbia, South Carolina.
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Trick Williams regresa a su ciudad natal, como Campeón de los Estados Unidos, y ese solo dato garantiza que la arena va a explotar desde que suene su música. La pregunta es qué historia sigue para el título. Montez Ford, que había sido anunciado para el combate triple de Backlash pero fue retirado antes del evento, está anunciado para SmackDown de esta noche, lo que hace casi inevitable una confrontación entre él y Williams. Aunque no hay que descartar que sea Carmelo Hayes el que busque desafiarlo.
WWE SmackDown 15 de mayo 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro
El campeón de Estados Unidos Trick Williams, Lil Yachty y la mascota Cocky aparecieron en Columbia ante la familia del luchador.
The Miz y Kit Wilson los interrumpieron para burlarse de ellos, lo que provocó que Yachty los acusara de estar malditos y el público coreara en su contra.
Kit propuso un duelo de rimas, pero Yachty lo humilló criticando su rol de asistente y revivió las burlas sobre el tamaño de los testículos de Miz. Furioso, Miz exigió una lucha inmediata para derrotar a Trick frente a su madre. Los cuatro se fueron a los golpes, Trick y Yachty sacaron a sus rivales del cuadrilátero y el combate quedó pactado para después de los comerciales.
WWE SMACKDOWN 15 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Rumbo a Clash in Italy
1. Trick Williams vs. The Miz
El Final
Valoración
5.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- El público ama a Trick.
-
Contras
- Nada del otro mundo.
-
Tras bastidores, Nia Jax y Lash Legend amenazaron a Brie Bella y Paige que recupeararán sus títulos en Saturday Night’s Main Event.
WWE SMACKDOWN 15 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Rumbo a Clash in Italy
2. Paige y Brie Bella vs. Giulia y Kiana James
El Final
Valoración
5.5
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Las campeonas sufrieron pero salieron airosas.
-
Contras
- Giulia es talentosa, pero no genera reacciones en el público.
-
Giulia miró de mala manera a Kiana. Esta sociedad podía culminar.
Cody Rhodes llegó al ring armando una mesa, sillas y el escenario para una firma de contrato, e indicó que Gunther solo tiene que firmar dos papeles: su contrato de SmackDown y su contrato para una lucha titular en Clash in Italy.
Gunther llegó al ring para pedirle a Cody que sea profesional y le pida las cosas de buena manera si es que quiere que firme el contrato.
Cody respondió burlándose de Gunther y reclamándole que quiere ganarse su oportunidad cobrando favores y aún así, le pidió «de favor» de que aparezca en el ring y firme. Gunther seguía burlándose de Cody, pero el que apareció fue Royce Keys, quien decidió aparecer para encarar a Gunther y decirle que él firmará el contrato en su lugar.
Keys apareció para firmar el contrato, pero Gunther se lo impidió y ambos empezaron el forcejeo. Nick Aldis llegó para decir que Royce Keys y Gunther se enfrentarán y el ganador tendrá su lucha en Clash in Italy.
WWE SMACKDOWN 15 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Rumbo a Clash in Italy
3. Carmelo Hayes vs. Ricky Saints
El Final
Valoración
6.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Buen combate y gran victoria en el regreso de Melo.
-
Contras
WWE SMACKDOWN 15 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Rumbo a Clash in Italy
4.
El Final
Valoración
0.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Contras