Lucha Libre AAA se emite este sábado grabado desde el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, Querétaro.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Lince Dorado venció a Octagón Jr. y Cruz del Toro vs. (****) La Catalina venció a Jessy Jackson (***)

► Este sábado en Lucha Libre AAA

Julius y Brutus Creed, parte del grupo American Made, aparecieron durante la firma del contrato entre los Grandes Americanos para respaldar al Original Grande Americano atacando a su rival. En el episodio de esta semana, veremos a Aerostar y El Fiscal, la dupla heredera de Abismo Negro, quienes saldrán al encuentro de los Creed como representantes de la lucha libre mexicana ante el invasor extranjero. Sin embargo, éstos tienen una ventaja de tamaño y fortaleza. ¿Podrán Fiscal y Aerostar neutralizar esta amenaza, ayudando de paso a El Grande Americano?

En un cuadrangular de parejas, veremos a La Parka y Mr. Iguana vs. Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro) vs. Nueva Generación Dinamita (Forastero y Sansón) vs. Tokyo Bad Boys (Kento y Takuma).

Además, Galeno debuta en una lucha en modalidad handicap ante Chris Carter y Drago.