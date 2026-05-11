WWE RAW 11 DE MAYO 2026 .— Roman Reigns retuvo el Campeonato Mundial de Peso Completo ante Jacob Fatu, pero la victoria no fue limpia: le clavó los dedos en los ojos a Fatu y lo lanzó contra un esquinero expuesto antes de conectar la lanza definitiva. La condición que Reigns puso sobre la mesa semanas atrás fue que si ganaba, Fatu tendría que reconocerlo como Jefe Tribal, aunque lo que ocurrió tras la lucha lo complica todo, pues Fatu le aplicó el Tongan Death Grip al campeón hasta dejarlo escupiendo espuma por la boca. El Gerente General, Adam Pearce anunció que Fatu participará en la Ceremonia de Reconocimiento a Reigns en Raw. La pregunta que todos se hacen es si Fatu reconocerá a Reigns o si el segmento termina en violencia. La acción de la marca roja de WWE se emite desde la Thompson-Boling Arena at Food City Center, en Knoxville, Tennessee.

En un encuentro de tercias, Joe Hendry y los Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) enfrentarán a The Vision (Bron Breakker, Logan Paul y Austin Theory). Breakker viene de derrotar a Seth Rollins en Backlash, y ahora quiere acabar con Hendry, quien tendrá su primera prueba real de que merece ser estelarista en el elenco principal.

El reto abierto de Oba Femi continúa esta noche en Knoxville. Femi lleva semanas aplastando a medio mundo de una manera que no tiene paralelo.

Brie Bella y Paige, las Campeonas de Parejas WWE, responderán al llamado de Judgment Day (Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez), quienes quieren obtener los cinturones para hacer juego con la Campeona Mundial, Liv Morgan.

Iyo Sky derrotó a Asuka en una lucha que muchos fans temen signifique el adiós de la Emperatriz del Mañana, quien abrazó a Sky tras la contienda en un momento que el público recibió de pie. ¿Veremos a ambas japonesas esta noche?

Además, CM Punk, Becky Lynch y Stephanie Vaquer están confirmados para aparecer.

WWE Raw 11 de mayo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Roman Reigns se encontró con Adam Pearce y le pidió su título y exigió la presencia de Jacob Fatu para que lo reconociera antes de que sea despedido por lo que hizo tras Backlash.

Paul Heyman y The Vision llegaron al ring, con el primero celebrando la victoria de Bron en Backlash y burlándose de Seth porque no estaba listo para el programa.

Austin Theory tomó la palabra, pero fue abucheado, y en medio de su discruso fue interrumpido por los Street Profits, con Montez Ford diciendo que va a patearles el trasero mientras Bianca se hacía cargo del bebé que estaba por venir, y agregando que iban tras el Campeonato Mundial de Parejas.

Logan Paul tomó el micrófono para burlarse de Montez Ford y decir que The Vision estaban listos para cualquiera.

Joe Hendry apareció con una guitarra y cantando «Podemos despedir a Logan Paul».

WWE RAW 11 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Ceremonia de reconocimiento para Roman Reigns 1. The Vision vs. The Street Profits y Joe Hendry La lucha inició durante el corte comercial, y tras un dominio inicial de The Vision, Joe Hendry finalmente tomó el relevo para ayudar a los Profits y conectó un Fallaway Slam, pero fue frenado por Logan Paul, y posteriormente castigado por Bron. Montez Ford ingresó para ayudar a Hendry tras el castigo recibido, a igual conectó su clásica maniobra aérea, pero no pudo rematar con su plancha porque Theory estaba preparado. Aún así, Montez siguió en control, pero Logan evitó la maniobra conjunta con su compañero. Theory sacó a Dawkins del ring y Bron le pidió distraer al réferi para aplicarle una lanza; sin embargo, Seth Rollins apareció de la nada para impedirla y ayudó a Dawkins para que se le robe el triunfo a Theory. El Final Enredadera de Dawkins sobre Theory Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate, que ayudó a la historia entre Seth y Bron.

Contras



Tras el combate, Theory atacó a Dawkins, pero Seth fue para salvarlo. Bron quiso emboscar a Seth, pero este esquivó la lanza y Dawkins fue el sacrificado, con Seth sacando a Bron con una patada.

Montez Ford volvió al ring y le reclamó a Seth porque lastimaron a su compañero.

Penta llegó al ring y llamó a Ethan Page para que le diera la cara, y este precisamente apareció para burlarse del Campeón Intercontinental por esconder su identidad detrás de una máscara, además de provenir del mejor país de todos (a su criterio): Canadá.

Page le dijo a Penta que ya lo derrotó una vez y lo volverá a hacer. Penta le dijo que no tenía miedo de defender su título y ya estaba listo. Page reconoció que el Campeonato Intercontinental era sinónimo de excelencia, pero no estaba listo para luchar, aunque sí lo planteó para el próximo Saturday Night’s Main Event. Penta aceptó.

Rusev apareció para decirle a Page que él se lo dejó preparado para la derrota la semana pasada y exigió su oportunidad titular antes que él. Je’Von Evans también apareció en escena y el caso no tardó en desatasrse, con Penta y JeVon haciéndose cargo de los rudos.

WWE RAW 11 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Ceremonia de reconocimiento para Roman Reigns 2. Rusev vs. Je'Von Evans Otra lucha que inició durante los comerciales, con Rusev dominando pese a que al inicio quería abandonar la escena. JeVon respondió con su ofensiva de rebote, pero el búlgaro resultó un tanto inamovible y mandó a volar al joven OG contra la mesa de comentaristas. Rusev seguía controlando las acciones, pero Jevon logró encontrar una apertura y derribó al búlgaro con un lazo antes de seguir con su ofensiva rapida, logrando una cuenta de dos con una plancha. Rusev contraatacó cuando JeVon buscó la Cutter, y con un lazo fuerte logró una cuenta de dos. Sin embargo, recibió una patada de JeVon cuando iba a liquidarlo con el Accolade, y JeVon voló sobre él. Tras volver al ring, JeVon logró la victoria con el OG Cutter. El Final OG Cutter de JeVon Valoración 6.1 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros JeVon logró una importante victoria y sigue brillando con luz propia.

Contras Freno al impulso de Rusev.

