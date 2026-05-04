WWE RAW 4 DE MAYO 2026 .— La semana pasada, Penta derrotó a Rusev en una lucha no titular, pero el búlgaro, siendo todo un mal perdedor, atacó después del encuentro al mexicano. Y encima Ethan Page se unió al ataque, hasta que al rescate llegó Je’Von Evans, así que esta semana fue programada una lucha de parejas: Penta y Je’Von Evans contra Rusev y el arrogante Ethan Page. El equipo rudo no está muy unido. De hecho Rusev le advirtió a Page que tendrá un problema si pierden. Penta tiene una deuda que saldar, y gracias al apoyo de Evans, no será tan difícil que la cobre. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el CHI Health Center, en Omaha, Nebraska.

JD McDonagh ha solicitado formalmente una última oportunidad contra su antiguo mentor, Finn Bálor, y este lunes veremos este duelo entre dos aliados que ahora son odiados rivales.

Roman Reigns y Jacob Fatu estarán en el mismo ring para firmar el contrato para su lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo en Backlash. El viernes, en SmackDown, Fatu destrozó a los MFTs, demostrando que no tiene problema en pasar por encima de cualquier miembro de la familia que se interponga en su camino.

Adam Pearce confirmó que Sol Ruca firmará oficialmente su contrato con Raw, haciendo permanente su transición desde NXT. Ruca debutó en el Raw post-WrestleMania casi derrotando a Liv Morgan en un combate no titular, cayendo solo por la interferencia de Zaria.

Oba Femi continúa su reto abierto semanal. Femi sigue siendo la figura más dominante del elenco, sin un rival de altura asignado todavía.

Además, Asuka e Iyo Sky fueron convocadas por Adam Pearce para resolver sus diferencias antes de Backlash, donde se enfrentarán en mano a mano.

WWE Raw 4 de mayo 2026

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