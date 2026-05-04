WWE RAW 4 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Penta y Je’Von Evans vs. Rusev y Ethan Page

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Cobertura y resultados WWE Raw 4 de mayo 2026 | Penta y Je'Von Evans vs. Rusev y Ethan Page

WWE RAW 4 DE MAYO 2026 .— La semana pasada, Penta derrotó a Rusev en una lucha no titular, pero el búlgaro, siendo todo un mal perdedor, atacó después del encuentro al mexicano. Y encima Ethan Page se unió al ataque, hasta que al rescate llegó Je’Von Evans, así que esta semana fue programada una lucha de parejas: Penta y Je’Von Evans contra Rusev y el arrogante Ethan Page. El equipo rudo no está muy unido. De hecho Rusev le advirtió a Page que tendrá un problema si pierden. Penta tiene una deuda que saldar, y gracias al apoyo de Evans, no será tan difícil que la cobre. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el CHI Health Center, en Omaha, Nebraska.

JD McDonagh ha solicitado formalmente una última oportunidad contra su antiguo mentor, Finn Bálor, y este lunes veremos este duelo entre dos aliados que ahora son odiados rivales.

Roman Reigns y Jacob Fatu estarán en el mismo ring para firmar el contrato para su lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo en Backlash. El viernes, en SmackDown, Fatu destrozó a los MFTs, demostrando que no tiene problema en pasar por encima de cualquier miembro de la familia que se interponga en su camino.

Adam Pearce confirmó que Sol Ruca firmará oficialmente su contrato con Raw, haciendo permanente su transición desde NXT. Ruca debutó en el Raw post-WrestleMania casi derrotando a Liv Morgan en un combate no titular, cayendo solo por la interferencia de Zaria.

Oba Femi continúa su reto abierto semanal. Femi sigue siendo la figura más dominante del elenco, sin un rival de altura asignado todavía.

Además, Asuka e Iyo Sky fueron convocadas por Adam Pearce para resolver sus diferencias antes de Backlash, donde se enfrentarán en mano a mano.

WWE Raw 4 de mayo 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Lucha Prediccion Prob. Analisis
Penta y Je’Von Evans vs. Rusev y Ethan Page Penta y Evans 55% La union entre Rusev y Page es fragil, con Rusev advirtiendo a Page que tendra un problema si pierden. Penta tiene una deuda que saldar y Evans aporta la juventud necesaria.
JD McDonagh vs. Finn Bálor Finn Balor 60% Ultima oportunidad de McDonagh contra su antiguo mentor. Balor no esta en posicion de perder y su experiencia prevalecera en un combate tecnico y brutal.
Firma de Contrato
Roman Reigns y Jacob Fatu para Backlash.		 Confrontacion 90% Las firmas de Reigns nunca terminan pacificamente. Fatu demostro que ataca a su propia familia. La mesa volara y seguridad separara a ambos.
Oba Femi vs. oponente sorpresa Victoria de Femi 95% Femi sigue siendo la figura mas dominante del elenco. La pregunta no es si ganara, sino quien sera lo suficientemente valiente para enfrentarlo.
* WWE Raw – 4 de Mayo de 2026 – Camino a Backlash

 

Dónde ver WWE Raw 4 de mayo 2026 | Penta y Je'Von Evans vs. Rusev y Ethan Page
WWE Raw 4 de mayo 2026.

 

Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

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