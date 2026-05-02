SmackDown: Jacob Fatu ataca a Solo Sikoa y Talla Tonga y da mensaje a Roman Reigns

Esta noche, en la séptima lucha del más reciente SmackDown presentado por WWE, vimos cómo Solo Sikoa y Talla Tonga vencieron por descalificación a sus primos, Jimmy Uso y Jey Uso, pues Sikoa amenazó fuertemente a Jacob Fatu anteriormente en el show.

► Momentos clave

Talla Tonga empezó atacando con todo a Jey Uso, Sikoa también le dio algunos golpes, pero Jey lo pateó en la cabeza y Jimmy logró tomar el relevo y darle derechazos y machetazos en el esquinero.

Más adelante, los Uso dominaron durante varios minutos. Sikoa logró quitarles dicho dominio.

Y durante varios minutos, Jimmy Uso fue atacado brutalmente por Sikoa y Talla Tonga.

Talla Tonga iba a castigar a Jimmy Uso contra la mesa de comentaristas en inglés, pero Jacob Fatu llegó para atacarlo a traición y luego arrojarlo contra el poste del esquinero.

Talla Tonga recibió tremendo golpe de Jacob Fatu con las escaleras metálicas y se metió al ring.

Jacob Fatu atacó con su Mandible Claw a Solo Sikoa, y luego, le cayó encima con tope suicida a Talla Tonga, pero este lo tomó en el aire por el cuello.

Talla Tonga se subió a las escaleras metálicas, pero Jacob Fatu reaccionó con un apretón a la garganta y lo subió a los hombros, para azotarlo duro de espaldas contra la mesa y romperla con el cuerpo del gigante Talla Tonga.

Finalmente, The Usos y Jacob Fatu carearon. Fatu pasó por el medio de ellos, los golpeó así con el pecho y se marchó; no hubo guerra entre ellos.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha y el ataque, Jacob Fatu le dijo a The Usos que le dijeran a Roman Reigns que le iba a patear el trasero en Backlash y a quitarle el Campeonato WWE.