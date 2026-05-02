Tras choque CMLL-MLW en la Arena México, Templario es nuevo campeón

La histórica alianza entre Major League Wrestling y el Consejo Mundial de Lucha Libre vivió uno de sus capítulos más vibrantes con una función que mezcló estilos, culturas y estrellas de talla internacional en una Arena México encendida de principio a fin.

El evento no solo cumplió con las expectativas, sino que dejó momentos memorables, destacando la coronación de un nuevo campeón y combates que reafirmaron la solidez de ambas empresas.

► Templario conquista MLW en una estelar electrizante

¡El Templo y tenemos un nuevo Campeón Mundial Medio de MLW! Templario superó el desafío y destronó a Kushida en el encuentro estelar con una actuación que quedará grabada en la historia.#ViernesEspectacularCMLL #CMLLvsMLW

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En el turno estelar, Templario hizo historia al derrotar a KUSHIDA para convertirse en el nuevo Campeón Mundial de Peso Medio MLW.

La lucha fue un choque de estilos entre la técnica japonesa y la espectacularidad mexicana, donde el enmascarado del CMLL logró imponerse tras una intensa batalla, desatando la euforia del público.

► Dominio mexicano en luchas clave

Aunque fueron dominados por momentos por Austin Aries y Trevor Lee, Soberano Jr. y Ángel de Oro sacaron la casta para apuntarse el resultado favorable y sumar otro triunfo para el CMLL.#ViernesEspectacularCMLL #CMLLvsMLW

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La dupla de Soberano Jr. y Ángel de Oro mostró gran química al vencer a los internacionales Austin Aries y Trevor Lee, consolidando el poderío del talento nacional.

Por su parte, Neón se impuso a Diego Hill en un combate que sirvió como vitrina para las nuevas generaciones.

► The Skyscrapers imponen su ley

En una batalla por el Campeonato de Parejas de MLW, The Skyscrapers hicieron valer su superioridad física para retener su título ante Los Infernales. Bishop Dyer y Donovan Dijak vencieron a Averno y Euforia. #ViernesEspectacularCMLL #CMLLvsMLW

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En la división en parejas, Bishop Dyer y Donovan Dijak, conocidos como The Skyscrapers, retuvieron el Campeonato Mundial de Parejas MLW tras derrotar a Los Infernales (Averno y Euforia).

La potencia física de los campeones fue clave para frenar la experiencia de los mexicanos.

► Shotzi y Lady Frost brillan en la rama femenil

Shotzi mostró su jerarquía como Campeona Mundial de MLW logrando defender su cetro ante Garra Negra en el tercer choque de esta tarde.#ViernesEspectacularCMLL #CMLLvsMLW

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En la división femenil, Shotzi logró retener el Campeonato Mundial Femenil MLW ante Garra Negra en un combate intenso.

Mientras tanto, Lady Frost regresó a la Arena México, aunque fue Olympia quien terminó llevándose la victoria en un duelo que levantó al público.

► Apertura con sabor mexicano

Calavera Jr. I y Calavera Jr. II “subieron” al trineo a CONTRA Unit, representada por Ikuro Kwon y Okumura, y los derrotaron en el arranque de la función de CMLL vs MLW.#ViernesEspectacularCMLL #CMLLvsMLW pic.twitter.com/Tz1QtqjDsS — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) May 1, 2026

La función arrancó con una victoria contundente de las Calaveras Jr. 1 y 2, quienes derrotaron a Ikuro Kwon y Okumura con una doble sumisión, marcando el tono de una noche llena de intensidad.

La colaboración entre MLW y CMLL dejó claro que la lucha libre vive un momento global vibrante, donde el intercambio de talento eleva el espectáculo y abre la puerta a nuevas rivalidades. Sin duda, esta función no solo fue un éxito, sino un adelanto de lo que puede convertirse en una de las alianzas más interesantes del pancracio internacional.