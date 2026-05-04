BJW: Resultados «Big Japan 31 Beyond The Survivor» Kazumasa Yoshida se corona

Big Japan Pro Wrestling celebró su 31 aniversario con el magno evento titulado «Big Japan 31 Beyond The Survivor» desde el Yokohama Budokan.
► «Big Japan 31 Beyond The Survivor»
El tema central de este evento fue la feroz rivalidad entre BJW y los «forasteros», y cada combate de campeonato fue de gran intensidad.
El primer título en disputa fue el Campeonato de Parejas BJW, el combate se realizó en modalidad TLC entre los monarcas reinantes «Soul Crows» (Toru Sugiura y Kazumi Kikuta) contra la legendaria dupla Yankee Two Kenju (Yuko Miyamoto e Isami Kodaka). En medio de la caótica batalla, Kikuta derrotó a Isami con un Bird Strike, logrando su tercera defensa consecutiva.
En otro recio combate que se tornó sangriento, Kosuke Sato concretó la sexta defensa del Campeonato de Peso Jr. BJW, respondiendo al reto que hizo Satsuki Nagao de Tochigi Pro. Sato tuvo que aplicarse a fondo para rendir a su rival con un Front Necklock. Sato se acerca a un año como campeón.
En el turno semifinal, chocaron Abdullah Kobayashi y Minoru Fujita por el Campeonato de Peso Completo Death Match BJW. Esta lucha se dirimió usando grandes cantidades de sal y mostaza para escocer las heridas que se infringieron. En la recta final, Abby capturó a Fujita con un Modified Crab Hold para asegurar la tercera defensa dei título.
En el combate principal, So Daimonji llegó para exponer por sexta ocasión el Campeonato Mundial de Peso Completo Strong BJW contra Kazumasa Yoshida, quien retaba al campeón por segunda ocasión. El desafío anterior de Yoshida tuvo lugar en enero
A pesar de que no figuraba como favorito, Yoshida aprovechó al máximo su segunda oportunidad, superando una desventaja psicológica para sorprender a todos los presentes al derrotar a So Daimonji y convertirse en nuevo campeón. El público poco a poco fue dando su apoyo a Yoshida sobre el líder de Yosomono; la clave fue una recia determinación y varios Tombstone Piledriver sobre Daimonji, para arrebatarle el cetro.
Los resultados completos son:
BJW «BIG JAPAN 31 BEYOND THE SURVIVOR», 29.04.2026
Yokohama Budokan
1,255 Espectadores
1. Tatsuhiko Yoshino y Kaji Tomato vencieron a Yuichi Taniguchi y WILLY (9:36) con una Swanton Bomb de Yoshino sobre Taniguchi.
2. Strong J: Fuminori Abe venció a Ryuma Sekimo (9:49) con un Octopus Hold.
3. Shota Takanishi, Andy Wu y Chicharito Shoki vencieron a Yuya Aoki, Toshiya Kawarai y Joji Otani (11:20) con la La Magistral de Wu sobre Aoki.
4. Barbed Wire Board + Weapon Bringing Death Match: Ryuji Ito, Dale Patricks y Rina Yamashita vencieron a Kankuro Hoshino, Masaya Takahashi y Daiju Wakamatsu (13:28) con un BAKA Slam de Patricks sobre Hoshino.
5. BJW Tag Team Title, TLC Death Match: Toru Sugiura y Kazumi Kikuta (c) vencieron a Yuko Miyamoto y Isami Kodaka (18:15) con un Bird Strike with Missile Board de Kikuta sobre Kodaka defendiendo el título.
6. BJW Jr. Heavyweight Title: Kosuke Sato (c) venció a Satsuki Nagao (19:58) por detención arbitral (Front Necklock) defendiendo el título.
7. Big Japan vs. Outsiders: Hideyoshi Kamitani y Daichi Hashimoto vencieron a Ryota Hama y Yasufumi Nakanoue (15:01) con un Rising DDT de Hashimoto sobre Nakanoue.
8. BJW Death Match Heavyweight Title, Salt y Mustard Death Match – Big Japan vs. Outsiders: Abdullah Kobayashi (c) venció a Minoru Fujita (17:43) con un Modified Crab Hold defendiendo el título.
9. BJW World Strong Heavyweight Title – Big Japan vs. Outsiders: Kazumasa Yoshida venció a So Daimonji (c) (33:38) con un Tombstone Piledriver – conquistando el título .