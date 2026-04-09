BJW: Resultados «Fang of Death» Toru Sugiura y Kazumi Kikuta retienen

Desde el Shin-Kiba 1st RING, Big Japan Pro Wrestling presentó «Fang of Death«, evento donde se disputó un campeonato.

► «Fang of Death»

Al comienzo del evento se llevó a cabo la firma pública del contrato para la lucha del Campeonato de Peso Completo Death match BJW, donde se enfrentarán Abdullah Kobayashi, el monarca reinante, contra Minoru Fujita. El duelo se concretará el 29 de abril en el Yokohama Budokan.

En el turno semifinal, Minoru Fujita y Hideyoshi Kamitani se impusieron a Abdullah Kobayashi y Daiju Wakamatsu en una batalla de lámparas de tubo.

En el turno estelar, Toru Sugiura y Kazumi Kikuta lograron la segunda defensa del Campeonato de Parejas BJW respondiendo al desafío que hicieron Ryuji Ito y Dale Patricks. Fue un choque brutal, donde volvió a hacerse presente la jaula de acero y muchas lámparas de tubo.

Los resultados completos son:

BJW «FANG OF DEATH», 31.03.2026

Shin-Kiba 1st RING

135 Espectadores

1. Masaki Morihiro y Konaka = Pehlwan venció a vencieron a Chicharito Shoki y Ryuma Sekimo (5:49) con un Morihi Lock de Morihiro de Sekimo.

2. Kankuro Hoshino y Yasufumi Nakanoue vencieron a Kengo Takai y Mari Manji (10:57) con un G Shock Latch de Hoshino de Manji.

3. Daichi Hashimoto venció a Kazumasa Yoshida (14:40) con un Piledriver.

4. Fluorescent Lighttubes Death Match: Yusaku Ito y Michio Kageyama vencieron a Masaya Takahashi y Toshiya Kawarai (9:34) con un Gannosuke Clutch de Kageyama de Kawarai.

5. Fluorescent Lighttubes Death Match: Minoru Fujita y Hideyoshi Kamitani vencieron a Abdullah Kobayashi y Daiju Wakamatsu (12:29) con un Horizontal Cradle de Fujita de Kobayashi.

6. BJW Tag Team Title, Iron Cage + Fluorescent Lighttubes Death Match: Toru Sugiura y Kazumi Kikuta (c) vencieron a Ryuji Ito y Dale Patricks (18:00) con un Bird Strike en la Iron Cage de Kikuta sobre Ito defendiendo el título.