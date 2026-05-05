Kofi Kingston se despide emotivamente de WWE: «No aceptes menos de lo que vales»

Dos días después de conocerse su inesperada salida de WWE, el talentoso y querido luchador Kofi Kingston, exmiembro de The New Day, ha sorprendido al realizar una emotiva despedida de la que fue su casa durante tantos años.

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A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, Kingston subió un emotivo mensaje, acompañado de un video de él en su casa haciendo ejercicios con un lazo, mientras su hija corre a su alrededor.

En la emotiva despedida, Kofi Kingston confirma los rumores y, en concreto, el reporte de Bryan Álvarez del Wrestling Observer Live: su salida de WWE se dio luego de que TKO les solicitara, tanto a él como a Xavier Woods, un recorte en su salario.

Esto, luego de que hace poco más de un año, ambos firmaran un lucrativo contrato con cifras de más de un millón de dólares anuales. Estas fueron las declaraciones de Kofi Kingston:

It’s taken me two full days to respond to all my texts. I hadn’t been on social media until today and I’m overwhelmed by all the messages here too. So much love. So I can’t help but to be filled completely with gratitude… My story has been nothing short of remarkable and I am… pic.twitter.com/Tw7ZTpg9Q3 — Kofi Kingston (@TrueKofi) May 4, 2026

“Me tomó dos días completos responder todos mis mensajes. No había estado en redes sociales hasta hoy y también estoy abrumado por todos los mensajes aquí. Mucho amor.

«Así que no puedo evitar sentirme completamente lleno de gratitud…

«Mi historia ha sido nada menos que extraordinaria y estoy verdaderamente bendecido de haber tenido una carrera tan ilustre, llena de logros y, lo más importante, llena de diversión. Convertí el sueño de mi infancia en la realidad más maravillosa.

«A lo largo de este camino, estoy muy agradecido de haber estado rodeado de grandes amigos y de haber construido tantas conexiones inquebrantables con personas a las que me enorgullece llamar familia.

«La mayoría de las personas pasan por la vida sin experimentar un amor como el que yo tengo por Woods y E. Ese vínculo por sí solo habría hecho que toda esta experiencia valiera la pena.

«Hay demasiadas personas para mencionarlas por nombre aquí, pero a todos los que alguna vez me apoyaron, me guiaron, me ayudaron, me enseñaron, me animaron, me elogiaron, me defendieron e incluso estuvieron en mi contra: gracias. Los aprecio más de lo que las palabras pueden expresar.

«Mi misión principal siempre ha sido una muy simple: brindar una vida cómoda, llena de recuerdos entrañables para mi familia. Y, en gran parte gracias a todos ustedes, puedo decir con orgullo que he logrado ese objetivo y mucho más.

«Esto no se suponía que fuera una novela, así que voy a cerrar con algunos consejos:

«Haz lo posible por vivir una vida sin arrepentimientos, controla lo que puedas controlar, da siempre lo mejor de ti y lucha con todo por lo que crees.

«Nunca comprometas tu valor ni aceptes menos de lo que mereces.

«Encuentra el valor para creer en ti mismo y persigue tus metas y sueños sin miedo, porque todo es posible.

«Ese niño que era demasiado pequeño, bajo, delgado y débil nunca se suponía que triunfara en esta tierra de gigantes… y aun así, aquí estamos.

«Y así…

«…cuando el sol se pone en un capítulo, también debe salir en otro. Mañana es, en efecto… un Nuevo Día. ☀️”.